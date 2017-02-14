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День за днём с «Арктик-ТВ»14.02.17 19:30

Буккроссинг приживается среди мурманчан

Впервые в этом году Россия присоединилась к международной акции «День книгодарения». В проекте участвовали и мурманские библиотеки. В рамках этой акции все желающие могли принести детские книжки, а получить в замен любое из предложенных изданий на выбор.

Ученица второго класса  школы  № 23 Таня Яровая о Международном дне книгодарния, как и большинство её сверстников, услышала только недавно. Но так заразилась идеей, что сегодня в подарок библиотеке принесла не одну, а сразу три книги.  Их девочка уже прочитала, так что сказки просто лежали без дела дома на полке.  Несмотря на юный возраст, о пользе чтения Таня знает  больше некоторых взрослых. 

- Когда ты много смотришь мультики, то говорят, что от этого становишься только глупее, - уверена Таня Яровая, ученица школы № 23 (г.Мурманск). - А когда ты читаешь, то ты становишься от этого умнее.

Маленьким гостям и участникам акции специалисты библиотеки в знак благодарности дарят медали и предлагают книжку в замен. Буккроссинг - довольно популярное современное явление, когда читатели обмениваются  изданиями: если книга понравилось, то  можно оставить её себе,  а если душа к произведению не лежит, то отдаёшь другому. Такой принцип, как правило, помогает экономить на покупке новых литературных произведений.

- Эта акция, в  которой сегодня участвуют дети, проходит в рамках Международного дня книгодарения, - говорит Юрий Лимонов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Россия в 2017 году впервые присоединилась к этой акции, а  наша библиотека не осталась в стороне.

Библиотеки теперь всё чаще становятся даже не интеллект-центрами, а местами дополнительного образования. На базе большинства этих учреждений существуют творческие лаборатории и кружки, регулярно проводятся семейные матер-классы. Такое стало возможным, в том числе благодаря программе модернизации библиотек, которая продолжится и в этом году.

- В Мурманске продолжает работу городская программа развития учреждений культуры, в рамках которой модернизируются детские и взрослые библиотеки, - отмечает Веслава Лобода, директор МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска».

В ближайших планах городских властей начать ремонт в Центральной деткой библиотеке, причём реконструкция будет выполнена с учётом требований для посетителей с ограничениями здоровья.  А собранные в рамках сегодняшней акции книги будут переданы одному из детских садов.

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