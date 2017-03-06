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День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.17 13:30

Бурый медведь поддерживает проект «Родной двор - родной город»

На одной из Мурманских спортивных площадок, расположенной во дворе между улицами Свердлова и Гагарина, прошёл спортивный праздник «Родной двор - родной город». В этот раз организаторы удивили участников, представив новый символ проекта.

У праздника в этом сезоне появился свой талисман – бурый медведь-чемпион с золотой медалью на груди. Идея создать символ проекта организаторам, вероятнее всего, пришла на волне популярности. Ни одно крупное  спортивное событие в современной истории уже не обходится без «живого» персонажа, чаще всего, такими оберегами или на современный манер – логотипами становится животные, олицетворяющие скорость, силу, сноровку или  все эти качества вместе.

Городской спортивный праздник в Мурманске  проводится на площадках внутри дворов уже не первый год. В спортивных дисциплинах есть свои чемпионы  и рекордсмены. Но чаще всего это событие позиционируется как локальный праздник для детей и родителей, на котором всё начинается с физкультурной разминки, а заканчивается подвижными командными играми. Причём к участию допускают даже самых маленьких северян: если они не могут бежать, то преодолевают полосу препятствий на руках у мам и пап.  

- Главные задачи этого проекта, на мой взгляд, - научить жителей Мурманска правильно использовать спортивные площадки города, - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5 (г.Мурманск), - привить навыки здорового образа жизни и дать ещё одну возможность семьям с детьми выйти рядом с домом и провести день семейного отдыха. Главное, что в этих спортивных праздниках проводятся конкурсы посильные любому возрасту – от дошкольника до пенсионера.

В этом сезоне праздник пройдёт на  тридцати площадках в разных районах города, а завершится 17 сентября. Организаторы подведут итоги  и наградят тех, кому удалось  вывести городской дворовый спорт на новый уровень. Победителям обещают призы и подарки, так что стимул для активного участвовать есть у каждого  жителям Мурманска. Расписание и места проведения события можно узнать на странице проекта в Интернете.

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