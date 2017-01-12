Бюрократические процедуры сдвигают время начала работы детской поликлиники в Росте

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, пятую детскую поликлинику в микрорайоне Роста откроют после того, как устранят недостатки и получат лицензию на ведение медицинской деятельности.

Напомним, 21 декабря 2016 года комиссия заказчика проверила выполнение работ, которые осуществляло ООО «Найс». По её результатам был составлен акт с перечнем недостатков. В адрес подрядчика было направлено претензионное письмо с требованием провести эти работы в кратчайшие сроки.

За время реконструкции помещений детской поликлиники были полностью оснащены необходимым новым оборудованием, мебелью и инвентарем. Но, чтобы учреждение начало принимать юных северян, необходимо получить лицензию на медицинскую деятельность по этому адресу, провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу обновленных кабинетов на соответствие санитарным нормам и правилам, внести изменения в технический паспорт здания. Хотя эти бюрократические процедуры требуют время, но без них не обойтись.