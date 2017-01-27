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День за днём с «Арктик-ТВ»27.01.17 19:30

Бывший полицейский обвиняется в незаконном вылове краба

Кольский районный суд признал виновным в незаконной добыче краба бывшего сотрудника полиции по ЗАТО Александровск и его товарища. Морской деликатес браконьеры ловили в водах Кильдинского пролива Баренцева моря.

Для промысла злоумышленники использовали моторную лодку, которая впоследствии была конфискована. Следствием доказано, что экс полицейский и его помощник поймали как минимум 9 крабов. На судебном заседании бывший сотрудник органов правопорядка свою вину отрицал и просил его оправдать. Его подельник к тому времени уже умудрился выплатить штраф назначенный прокурорами.

Задержанные пояснили, что во время рыбной ловли случайно обнаружили ловушку с ракообразными и решили забрать животных для личного употребления.

- Судом был утверждён обвинительный приговор в отношении обоих лиц за совершение добычи краба Камчатского с использованием самоходного транспортного средства, - сообщила Людмила Овечкина, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора. – Лодка конфискована и обращена в доход государства. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, полагаем, что он будет обжаловаться.

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