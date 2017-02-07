Бывший посол Норвегии занялся в Мурманске «Пропагандой»

В Мурманском областном краеведческом музее открыли выставку пропагандистских советских плакатов. Бывший посол Норвегии со своей коллекцией экспонатов приехал в заполярный центр, чтобы прочесть лекцию об истории тысячелетнего добрососедства стран и поговорить о совместном будущем.

Бывший генконсул Норвегии в России и посол Королевства в Мурманске Ойвинд Нордслеттен впервые приехал к нам полвека назад. Сейчас, будучи на пенсии, мужчина не перестает посещать страну-соседку, так как его внуки растут в российской столице. О Заполярье норвежец тоже не забывает, очередной визит в Мурманск – повод показать свою коллекцию советских плакатов, рассказать, что пропаганда в соседствующих странах была более чем схожей.

- В последнее время наш экспорт в Россию упал на 70%, - отметил в своём выступлении Ойвинд Нордслеттен, бывший чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегия в России и генеральный консул в Мурманске с 2011 по 2013 гг. - Это, прежде всего, экспорт рыбопродуктов. Мы должны это преодолеть, мы надеемся, что со временем будет такая ситуация, что мы сможем снова выйти на плодотворное сотрудничество, которое всегда характеризовало наши отношения.

На выставке «Пропаганда» представлена коллекция советских и норвежских агитационных плакатов 30-60-х годов прошлого века. Ойвинд Нордслеттен, владелец советской части экспозиции. Свою коллекцию он собирал на блошиных рынках Москвы. На норвежских агитполотнах - лозунги политической агитации, советские же посвящены сельскохозяйственной тематике или обычной жизни работающего человека. «Эта вставка проходит не первый раз в Мурманске, она стала передвижной, так как она была в Мурманске, в Никеле, в Архангельске, - напомнил Уле Андреас Линдеман, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске. – Сейчас она представлена в краеведческом музее.

Выставка агитационных плакатов будет работать до 19 февраля, а уже девятого числа в Мурманском областном краеведческом музее откроется мини-выставка, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и Стране Советов