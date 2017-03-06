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День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.17 13:30

Чемпион мира работает в мурманской школе

Сегодня поздравления принимает учитель физкультуры пятидесятой мурманской школы, который в начале января прославил свой город.  В Румынии на Чемпионате мира по натурбану он завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях и стал бронзовым призёром в командных заездах.

Перед встречей со знаменитостью журналисты «Арктик-ТВ» собрали отклики об учителе:

- Он хорошо преподает, с ним интересно заниматься, - говорит Светлана Чернова.

- Он хороший учитель, смотрит за детьми, ухаживает, чтобы не было скучно на уроках. Даёт книжки почитать, - говорит Жасмина Куватова.

-  Когда кто-то форму забывает на занятие, он садит их на скамейку и даёт учебники, чтобы мы почитали. Мне с ним нравится заниматься, он хороший учитель, - говорит Владислав Панфилов.

- Люблю своего учителя, так как мне нравится заниматься спотом с прекрасным учителем. Он  хорошо проводит уроки физкультуры, никогда не кричит, всегда хорошо с нами общается, - говорит Артур Егиазаров.

Юрий Талых – педагог молодой. По признанию коллег, человек он активный и целеустремленный, любит свою работу, в январе стал отцом двойни … и прославил Мурманск на весь мир. В начале года в Румынии на Чемпионате мира по натурбану Юрий завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях и стал бронзовым призёром в командных заездах. Натурбан – это санные гонки по природным трассам. Пока этот вид спорта не является олимпийским.

- Борьба во время Чемпионата мира была довольно сложная. Когда начались только тренировочные заезды, уже после них я шёл в тройке лидеров,  - рассказывает Юрий Талых. - Потом была командная гонка, наша команда заняла третье место, а в личном первенстве – второе место.

Статус «чемпион мира» рабочие обязанности не изменил, напротив, больше мотивации у подопечных: учитель стал примером для подражания. Да и сам Юрий строит свою педагогическую работу так, что почти все его ученики занимаются спортом, приветствуют здоровый образ жизни и повышенные физнагрузки.

- Когда такие люди работают в школе учителем, это как раз из той серии, когда они собственным примером ведут детей за собой, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Я уверен, что у него будет большое количество поклонников.

Пока спортивная школа, на базе которой есть специализация по натурбану, работает лишь в Кандалакше. Возможно, ситуация поменяется, как сказал депутат, потому что желающих заняться санными гонками похоже в скором времени будет много. Пока такие учителя, как Юрий Талых, совмещают спортивную карьеру и любимую работу.

 

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