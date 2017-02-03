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День за днём с «Арктик-ТВ»03.02.17 13:30

Четверть века на службе искусству!

В новом отделе областного художественного музея, который недавно появился в здании Мурманской областной филармонии, открылась юбилейная выставка «Галерее – 25». В экспозиции порядка 90 живописных и графических работ, предметы декоративно-прикладного искусства.

25 лет – четверть века. Первая частная галерея в Мурманской области появилась в Апатитах в 1991 году. Страну лихорадило, Советский Союз распадался на глазах, а заполярные художники активно участвовали в общественно политической жизни. На волне августовского путча в городе науки прошла выставка «Живопись времён переворота». И на смену советскому творческому объединению «Мастер», пришла уже российская «Галерея М».

- Сначала основная задача галереи была в продвижении своего творчества, т.е. тех людей, которых объединяет эта галерея, - рассказывает Игорь Клюшкин, руководитель «Галереи М»». - А это практически все художники, живущие в Апатитах и Кировске. Мы приглашали людей из других городов страны, которые показывали свой взгляд на искусство.

Чуть позже независимая «Галерея М» вошла в структуру Апатитского Дворца культуры, тем самым поставив точку в формирования художественной жизни Хибин. Выставочные площадки стали открыты для любых новаторских предложений. В стенах «Галереи М» показывали свои работы начинающие художники, которые с годами стали известными мастерами мурманского искусства. Например, Максим Драницин с теплотой вспоминает свои первые шаги в покорении родного региона.

- В начале нулевых мне знакомые в Апатитах предложили, что у них есть галерея, а ты до сих пор не выставлялся, давай к нам, - вспоминает Максим Драницин, художник. - А я тогда только начинал освоение Мурманска. Это, во-первых, а во-вторых, мне было очень интересно. И я мало здесь кого знал, а там со многими людьми познакомился. Они очень тепло меня приняли, очень хорошо всё было.

Открытие памятной выставки состоялось на новой площадке Мурманского областного художественного музея. Во время реконструкции Мурманской областной филармонии к зданию были пристроены новые помещения, а вместо Центра художественных ремесел появились несколько современных выставочных залов. Площадь самого большого около трёхсот квадратных метров.

- Мы на выставочную деятельность возлагаем большие надежды, - говорит Татьяна Рыжкова, заведующая сектором охраны культурного наследия комитета по культуре и искусству Мурманской области. – Наш выставочный зал отвечает абсолютно всем требованиям, которые предъявляют ведущие музеи нашей страны к показу выставок: Русский музей, Третьяковская галерея. Мы их ждём и не сомневаемся нисколько, что их здесь будем принимать.

Ожидается, что именно в этом зале на втором этаже филармонии мурманчане смогут ознакомиться с работами из коллекции Русского музея. Лентулов, Кандинский, Малевич – выставка работ классиков отечественного авангарда станет ярким украшением обновленного помещения. А с экспозицию апатитской «Галереи М» можно увидеть до 26 февраля.

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