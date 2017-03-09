Чтобы была белоснежная улыбка, не надо чистить зубы жидкостью для танков

Зубы - один из наиболее важных органов человека. Стоматологи утверждают, что полость рта - дверь желудочно-кишечного тракта. А значит, больные зубы могут впустить внутрь болезнь. Чтобы беды не произошло, за зубами необходимо правильно ухаживать. Чистить 2 раза в день и при этом обязательно пользоваться правильными зубными пастами.

- Вот что касается зубных паст, я бы рекомендовала обращать внимание на их состав, - говорит Татьяна Елпанова, генеральный директор ОАО «Дента». - В составе не должно быть такого компонента как лаурилсульфат натрия. Он вспенивающий, но, как правило, его добавляют, он очень страшный. Это тот компонент, которым моют танки в армии. И уже доказано, что он мутагенного действия, на клеточном уровне оказывает разрушающее действие. Получается, что, вроде, капля за каплей в полости рта, но он быстро всасывается.

Так же стоматологи советуют не злоупотреблять отбеливающими зубными пастами, они содержат абразивные элементы, которые истощают эмаль зуба.

- Надо проходить осмотр профессиональный раз в два года, обязательно, - говорит Татьяна Елпанова, генеральный директор ОАО «Дента». – Это обязательно, это стоматологи рекомендуют уже несколько веков. Конечно, сейчас спектр гигиенических средств очень широкий. Есть ёршики, ниточки, ирригаторы… Всем этим необходимо пользоваться, чистить зубы. Один раз после завтрака, второй - перед сном. Обязательно.

Регулярные проверки у зубного врача спасут зубы от серьёзных разрушений. Даже внешне маленький очаг кариеса способен уничтожить мягкие ткани зуба и разрушить его изнутри. Поэтому стоматологи рекомендуют не идти на поводу у страха и обязательно проверяться у специалистов. Тогда и зубы будут здоровы, и улыбка сверкающая.