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День за днём с «Арктик-ТВ»24.01.17 19:30

Чтобы победить завалы снега во дворах, мурманчанам рекомендуют составлять акты и требовать перерасчёта

Снегопады в Мурманске не прекращаются, а управляющие компании лучше работать не стали. Многие городские дворы уже фактически завалены снегом. Если территорию около подъездов ещё более-менее сносно чистят дворники, то на механическую уборку и уж тем более вывоз снега сил у обслуживающих организаций не остаётся.

Комиссия администрации города Мурманска снова на выезде. Чиновники проверяют качество уборки придомовых территорий. В этот раз решили проверить двор дома № 55 по улице Героев Рыбачьего. Качеством уборки снега комиссия осталась недовольна. Под окнами квартир коммунальщики нагромоздили сугробы, достигающие в некоторых местах высоты второго этажа. Между ними вьётся кое-как почищенный серпантин автомобильной дороги. Для пешеходов места не осталось вовсе. И такая картина для Мурманска в этом году стала частой.

- Эти снежные массы расположены прямо на тротуаре, - возмущается Игорь Корявко, начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ и благоустройству управления Первомайского округа г.Мурманск. - Получается, что эта куча загораживает и видимость, а дети могут использовать её как горку, что может привести к несчастному случаю. Эти снежные завалы необходимо своевременно убирать. В правилах благоустройства это требование указано, там прописано, что необходимо проводить не только очистку территории, но и вывоз снега.

Управляющую компанию, конечно же, оштрафуют. Сумма взысканных средств может составить от 10 до 50 тысяч рублей. Но, судя по состоянию мурманских дворов, такие меры коммунальщиков давно пугать перестали. На встрече с представителями муниципальных служб и правоохранительных органов, организованной сразу после новогодних праздников, глава администрации Андрей Сысоев представил собственные подсчёты сумм, собираемых управляющими компаниями с горожан по статье уборка придомовой территории за год. На всех в среднем получается более 300 миллионов рублей. Однако, этих неотработанных средств плохо работающие управляющие компании могут лишить только сами владельцы квартир.

Как поясняет Мария Морозова, начальник юридического отдела муниципального учреждения «Новые формы управления», для этого надо фиксировать невыполнение услуг или исполнение их но несоответствующего качества. Надо составлять акты, обращаться в диспетчерскую службу. Акты будут служить основанием для перерасчёта.

Для того, чтобы составить акт, собирать совет дома не обязательно. Под документом достаточно трёх подписей жильцов. Проверять, как выполняет управляющая компания свои обязанности, можно также в удобное время. Например, поводом для составления акта может послужить снежная каша под ногами, замеченная утром по дороге на работу.

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