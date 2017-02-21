Чтобы получить пятёрку по «Тотальному диктанту», начинаем подготовку с 22 февраля

Вновь мурманчане смогут проверить свои орфографические навыки и грамотность 8 апреля. Очередной «Тотальный диктант» состоится на базе Мурманского государственного технического университета.

В прошлом году в «акции грамотности» приняли участие более полутысячи северян, причём есть даже те, кто написал работу на отлично.

Сама идея добровольной проверки знаний по орфографии и пунктуации родилась больше десяти лет назад на базе Новосибирского университета. И прижилась… На сегодня в нём приняли участие более 145 тысяч человек, диктант прошёл в более семистах городах Мира, охватив 69 стран.

В этом году ожидается больше участников, текст подготовлен специально одним из современных писателей. Уже 22 февраля желающие могут принять участие в подготовке к тотальному диктанту на бесплатных онлайн-курсах. Занятия начнутся в 18.00 по московскому времени на официальном сайте мероприятия: www.totaldict.ru.