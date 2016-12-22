Чтобы прилететь в Мурманск на «Мурманске», такого ещё не было

Именное воздушное судно принадлежит авиакомпании «Россия». Пассажирский переводчик в этом году дал названия 26 рейсовым аппаратам. Летать самолёт, названый в честь города-героя, будет на внутренних рейсах, чаще всего в направлении Санкт-Петербурга.

Когда в аэропорту Мурманска садится обычный самолёт, голос диспетчера объявляет номер рейса и маршрутное направление. Но сегодня день особенный: ровно в 11.25 приземляется воздушное судно, названное в честь города-героя. При посадке встречающим помимо формальной информации расскажут о героическом подвиге жителей самого большого заполярного муниципалитета. Что же касается первых пассажиров, то для них перелёт прошёл спокойно.

- Всё отлично, все хорошо! Отличный экипаж, долетели быстро! – делится своими впечатлениями от полёта Евгений Степанов, пассажир самолёта с именем «Мурманск»

Называть морские суда традиция давняя, а вот судам воздушным имена, написанные с большой буквы, стали давать только недавно. Ещё пару лет назад авиакомпании ограничивались бортовым номером, да и все летающие транспортные средства были в общей массе одного – белого цвета. Единственное, что могло выделяться на корпусе, логотип авиакомпании. Но сейчас дизайнерские требования к авиалайнерам дают новый толчок во внешнем образе самолётов. Яркая раскраска на бортах - это настоящий тренд современной пассажирской авиации. Авиакомпании используют различные цвета, начиная от кислотно-зелёного, заканчивая красным, как например, в нашем случае.

Единенным упущением дизайнеров, пожалуй, можно считать то, что найти на красочной обшивке слово «Мурманск» будет трудно, но и на бортах морских собратьев имена наносят небольшими буквами. Летать самолёт будет в основном на внутренних линиях по направлению до Санкт-Петербурга.

- Это добрая традиция называть именами великих и больших городов воздушные суда, она достаточно новая у авиакомпании «Россия», - отметил Александр Шулаев, командир воздушного судна. – Вот очередной самолёт получил имя города-героя. До этого приходилось летать на самолётах с именами, но так, чтобы прилететь в Мурманск на «Мурманске», конечно нет. Авиакомпания «Россия» в своем парке имеет 26 именных лайнеров. Названы они так же в честь городов нашей Родины. Первый самолёт получил имя культурной столицы.

У любителей фото сегодня праздник - есть возможность попасть на взлетную полосу и поучаствовать в мини-споттинге. Лучшим охотникам за зрелищными кадрами ещё и достанется приз от организаторов. Помимо момента посадки самолёта, руководство порта разрешило снять и его взлёт. «Мурманск» после дозаправки, спустя всего один час, снова поднимается в небо, и очень быстро теряется за горизонтом, который сегодня не по-декабрьски окрашен разовыми оттенками пока ещё невидимого зимнего солнца.