«Чудожники» Заполярья открыли выставку «Ангелы среди нас»

Так название необычной выставке совместных работ дали её участники.

Напомним, социальный проект совместного творчества особенных детей и профессиональных художников Мурманска стартовал год назад. Каждый месяц в эфире «Арктик-ТВ» мы показывали вам одну истории создания картин. Всего получилось 9 работ.

Нарисовать рисунок на любую тему - такая задача стояла перед юными участниками проекта «Ангелы среди нас». У особенных детей и картины особенные. Ведь к творческому процессу подключались профессиональные художники Мурманска. Им предстояло угадать задумку ребёнка и завершить сюжетную линию рисунка.

Картина под названием «Щенок по кличке Бобик» - результат творческого тандема художницы Анастасии Репиной и Насти Рудаметовой - самой первой участницы проекта. Рисунок получился таким, как я и задумала, признаётся Настя. А ещё у девочки сбылась мечта – в уникальной экспозиции будет представлена и её картина.

Выставка стала местом знакомств творческих дуэтов. А самая активная участница проекта - художница Ксения Румянцева встретилась сразу с тремя своими соавторами.

Все работы проекта совместного творчества «Ангелы среди нас» получились разные. У каждой свой стиль исполнения, своя история. В небольшой коллекции: портрет семьи, северная природа, снег и солнце. Мурманчанка Алина Бушманова нарисовала натюрморт. Уже решено, что её картина «Инновационные фрукты» займёт почетное место на новой кухне. «Она подходит по цветовой гамме, - говорит Наталья Бушманова. - Украсим дом. Спасибо проекту!»

- Я теперь не художник, а «чудожник», - говорит Алина Бушманова, участница проекта «Ангелы среди нас». - Этот тот, кто рисует какое-то чудо.

А ещё юные «чудожники» очень любят Мурманск. Для Ксении Канаевой родной город-герой самый яркий и уютный. Девочка нарисовала разноцветную «Заполярную осень». А Игорь Кобец уже знает, каким будет Мурманск через полвека – многоуровненые дорожные развязки появятся обязательно.

На празднике в честь открытия выставки, который состоялся в ресторане «Мега кружка», все участники проекта получили памятные дипломы, подарки и сладкие угощения от наших друзей-партнеров.

Совместное творчество продолжилось и после награждения. Сюрпризом для детей стал мастер-класс по рисованию на воде в необычной технике-эбру.

А 9 картин - яркие детские фантазии - можно увидеть на 2-м этаже МФК «Северное Нагорное». Выставка особенных детей и профессиональных художников «Ангелы среди нас» продолжит свою работу до 9 апреля.