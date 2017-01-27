Дальневосточного «иллюзиониста» судили в Мурманске

Ловкость рук и полное мошенничество. Сегодня в мурманском суде состоялся финал рассмотрения уголовного дела гастролера-афериста. Гость из Хабаровского края в Мурманск добирался не самым простым путём, а через Калининград. В каждом городе преступник действовал по уже отработанному плану: на воровском жаргоне такие действия называются «залом купюр».

Своё лицо от объективов телекамер Валерий Лепунов тщательно скрывает, так как опасается «всенародной славы». Хотя со своими способностями ему прямая дорога в фокусники. Специализировался гастролер из Амурской области на заломе денег. За эти преступления он был уже ранее осужден не менее 10 раз. Схема обмана проста: уголовник обращался к кассиру, например, в кафе с просьбой разменять 30 тысяч рублей пачкой мелких купюр на более крупные, и незаметно мухлевал.

- Лепутнов пересчитывал по 500 рублей всю денежную пачку, потом передавал её кассиру, тот пересчитывал и замечал, что в пачке не хватает 500 рублей, - рассказывает об уловках мошенника Анна Надточей, старший помощник прокурора Октябрьского округа г.Мурманска. – Доложив недотающую купюру, он передавал пачку денег Лепунову, которые ещё раз пересчитывал их. При этом он часть купюр подгибал пальцами, как иллюзионист, и прятал их в карман.

В дело вмешивался знакомый подсудимого, который создавал ажиотаж и ссору возле кассы. Отвлекшись на шум, продавец упускал момент подтасовки купюр. В общей сложности в суде фигурировали 2 эпизода: в одном общепите Лепанов обманул кассира на 14 тысяч рублей, в другом на 8 тысяч. Поймали преступников по наводке дальневосточных полицейских, которые поспешили сообщить мурманским стражам порядка о непутевых подопечных.

Его коллега за эти действия уже получил условный срок, для ловкого иллюзиониста сторона обвинения попросила 10 месяцев заключения, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и наличия на иждивении несовершеннолетней дочери и престарелой мамы.

9 месяцев колонии общего режима – таков итог судебного заседания. Из них полгода мошенник уже провёл в мурманском СИЗО. Так что свобода у дальневосточного «иллюзиониста» уже не за горами.