Дарить подарки в «ОФК Банке» любят и умеют

Не прекращающиеся в Мурманске снегопады заставляют хмуриться многих мурманчан. Однако в эти ненастные дни есть и те, кто улыбаются, несмотря на непогоду. Сегодня удача повернулась лицом к одному из клиентов «ОФК Банка». Он стал обладателем новенького автомобиля «Фольксваген Тигуан».

На улице метёт снег, а в офисе «ОФК Банка» в Мурманске на улице Марата царит тёплая атмосфера. Сегодня одному из счастливчиков - клиенту банка вручают ключи от новенького автомобиля. Чёрный «Фольксваген Тигуан» припаркован рядом с офисом и это уже вторая машина, которую ОФК Банк дарит своим клиентам.

- В прошлом году мы проводили конкурс между вкладчиками, который был посвящён столетию Мурманска, - говорит Иван Студенцов, управляющий филиалом «ОФК Банка» в Мурманске. - Наш победитель выиграл автомобиль фирмы «Хюндай Сантафе». В этом году опять же нашему филиалу исполняется 25 лет в декабре 2017 года. А в знак благодарности нашим клиентам мы приняли решение о проведении очередного розыгрыша.

Чего-то особенного для того, чтобы выиграть автомобиль, делать не требовалось. Участвовали в розыгрыше действующие вкладчики «ОФК Банка». А выбор победителя осуществлялся по определенному алгоритму, описанному в правилах акции. Победителем стал Юрий Дуров. Ему в торжественной обстановке вручили сертификат на машину и ключи от новенького транспортного средства.

Юрий Дуров с «ОФК Банком» сотрудничает уже на протяжении трёх лет. О розыгрыше и не подозревал, поэтому звонок, раздавшийся накануне, стал для Юрия сюрпризом. Сначала, признаётся мужчина, долго отказывался приходить на награждение, думал, что приз незначительный. Однако Юрия уговорили, и сегодня он светится от улыбки.

- Я не поверил. Сказал, такого быть не может. Это первое апреля, - рассказывает Юрий Дуров, победитель розыгрыша автомобиля от «ОФК Банка». – А мне отвечают, что сейчас февраль. До сих пор я приятно удивлён. У меня старенький «Форд Фокус». Так что в новой машине есть необходимость. Она просто делает человека более современным.

Дарить подарки в «ОФК Банке» любят и умеют. Автомобили к столетию Мурманска и к 25-летию филиала - не единственные акции, организованные руководством филиала. В прошлом году, например, банк провёл праздничную акцию в День защитника Отечества, а на 8 Марта дарил подарки женщинам-клиентам.

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