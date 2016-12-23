Дед Мороз и Снегурочка пришли в гимназию № 10

Сегодня двери гимназии № 10 открылись не только для школьников этого заведения. Праздничный концерт для специальных гостей был подготовлен такими же детьми, но со сценическим опытом - воспитанниками театральных кружков и школ.

- Сегодня мы присутствуем на ёлке для детей, которые остались без попечения родителей и детей сирот, - отмечает Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию г.Мурманска. - А буквально через час будет ёлка для детей с ограниченными возможностями. Мы учитываем все категории детей и даём возможность всем категориям детей Мурманска побывать на таких больших новогодних мероприятиях.

Весёлые конкурсы, песни и танцы. Новогодняя арифметика проста: городские ёлки несколько раз в день проходят на площадках десяти школ Мурманска. Приглашения на них получили 2800 ребят.

- Я искреннее хочу поздравить всех детей и родителей с наступающим Новым годом – годом Петуха. Эта птица просыпается очень рано, поэтому петух всем приносить хороший заряд бодрости и на весь день, и на целый год. Желаю, чтобы все дети были здоровы! – поздравляет участников праздника Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Все участники весёлого праздника получили положительный заряд эмоций, подарки от Деда Мороза.

Череда праздничных мероприятий для маленьких мурманчан продолжается – концерты продлятся до конца следующей недели.