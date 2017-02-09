Дело труба, или Бесхозные коммуникации затопили подвал жилого дома

Очередная комбеда, её исход пока неясен. В подвале дома прорвало трубу, залито помещение, страдают жильцы. Почему управляющая компания, обслуживающая этот дом и Водоканал бездействуют, интересовались корреспонденты «Арктик-ТВ».

Труба ищет хозяина! Смешно? А вот жильцам дома № 14 на улице Новое Плато не до смеха. Четвертые сутки они живут как на пороховой бочке: подвал заполнен водой, причина – прорыв трубы, причём течь до сих пор не ликвидирована.

- В подъезде, в квартирах, везде скапливается конденсат, - возмущается Александр Боровиков, мурманчанин. – В подвале образовались залежи фекальных масс. В квартирах начинает расти грибок. Полная антисанитария.

Старожилы опасаются подмывания фундамента и оседания почвы. Трубят во все инстанции, но пока безрезультатно. Управляющая компания, в чьем ведении дом, на контакт с жильцами идти не спешит.

- Позвонили в управляшку, там нам сказали, что эта труба нам не принадлежит, она бесхозная, - говорит Николай Егоров, - разбирайтесь с Водоканалом. Специалисты от Водоканала пришли и сказали, что это не их труба. Разбираться дальше они не стали.

А течь продолжается. Руководство управляющей компании не согласилось встретиться с журналистами, но удостоили комментарием по телефону. Инженер сообщил, что подана заявка в администрацию города, там найдут владельца дырявой трубы, который в последующем и будет устранять причину аварии.

Правда после того, как съёмочная группа «Арктик-ТВ» отбыла с объекта коммунальной беды на другие съёмки, коммунальщики всё-таки выехали на место аварии, установили хомут, чтобы хоть на время, но приостановить течь из трубы, пока ищут её законного хозяина.