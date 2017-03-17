День моряка-подводника экипаж «Юрия Долгорукого» встретил на учениях в море

19 марта экипажи подводных лодок и ветераны подводного флота России отмечают День моряка-подводника. Экипаж подводного крейсера стратегического назначения (проект «Борей») «Юрий Долгорукий» встретил профессиональный праздник на учениях.

«Юрий Долгорукий» на главную базу подводных сил в посёлок Гаджиево вернулся неделю назад. До этого экипаж корабля участвовал в учениях в водах Баренцева моря. Но и после возвращения в родную гавань, покой морякам только снится. В День моряка-подводника на борту крейсера снова прошли учения по ликвидации пожара и течи.

- Задача в этом учебном году - выполнить около 400 боевых упражнений в рамках боевой подготовки, - сообщил Николай Евменов, командующий Северным флотом. - Сейчас подводные силы осваивают новые корабли проектов «Борей» и «Ясень». Мы уже имеем опыт использования таких кораблей как «Юрий Долгорукий», «Северодвинск» в условиях Арктики, подлёдного плавания.

Подводные крейсеры класса «Борей», по словам подводников, - это будущее Военно-морского флота России. Техника надёжная, за всё время эксплуатации поломок у корабля не было. Подводники отрабатывали подлёдное плавание в условиях Арктики два года назад. В процессе учений пришлось погружаться на максимальную глубину и всплывать среди арктических льдов. Испытания и корабль, и экипаж выдержали.

- В этом проекте воплощены все ноу-хау, все новые мысли нашего кораблестроения подводного, - отмечает Владимир Ширин, командир ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий». – Например, в штурманской боевой части подводного корабля повышена точностная выработка навигационных данных стрельбы, а для ракетного комплекса – уменьшилось время подготовки баллистических ракет к основному своему применению.

Тем не менее, море - стихия непредсказуемая. Потому экипажи подлодок навыки борьбы за живучесть корабля отрабатывают до автоматизма. В последних учениях подводники продемонстрировали опыт применения переносных и стационарных средств пожаротушения. Это азы подготовки. Моряка, не владеющего такими навыками, в море никто не выпустит. Без дела во время учений не сидит никто. Задачи поставили и перед штурманской частью боевого корабля. «Один из элементов, который отрабатывает штурманская боевая часть в составе экипажа во время подготовки к плаванию в арктической зоне, - всплытие с хода в полынье, - рассказал Олег Булатов, командир штурманской боевой части ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий», - которому всегда предшествует поиск полыньи, поиск участков чистой воды, поиск участков ровного льда. Штурманская часть отвечает за всплытие в назначенной точке, в назначенное время, которые определяет командир. При необходимости, мы выдаём необходимые рекомендации для занятия этой точки.

С учебной тревогой экипаж «Юрия Долгорукого» справился на отлично. Моряки в установленные сроки ликвидировали и течь, пожар, поднялись на поверхность и снова ушли на глубину, доказав ещё раз, что моряки-подводники - это элита флота.

- В преддверии Дня моряка-подводника хочу поздравить всех ветеранов, в первую очередь, подводных сил, всех учителей, всех, кто был связан с подводным флотом, - говорит в приветственном слове Николай Евменов, командующий Северным флотом, - кто несёт сейчас эту нелёгкую подводную вахту. А также их семьи с наступающим праздником! Хочу пожелать, в первую очередь, крепкого здоровья, семейного счастья, тепла в доме и повышать свой профессиональный уровень и подводное мастерство!