День российской печати журналисты Заполярья отмечают за рабочим столом

13 января - День российской печати. Этот профессиональный праздник отмечают и мурманские журналисты.

Например, коллектив одного из самых популярных городских изданий газеты «Вечерний Мурманск » недавно отметил 26-летие. Издание развивается и меняется, подстраиваясь под интересы современного читателя. Так же поступает и небольшая редакция старейшей областной газеты «Полярная правда», которую в своей третьей реинкарнации стали печатать на бумаге лососёвого цвета.

С профессиональным праздником коллектив газеты «Вечерний Мурманск» сегодня поздравляют сотрудники Национальной гвардии. Тёплые слова благодарности за совместную работу – это далеко не единственный подарок. А трудиться журналистам, полицейским, спасателям и даже военным очень часто приходится вместе.

Обозреватель «Вечёрки» Екатерина Богданова - один из тех авторов газетных материалов, который не боится выйти в поле. Переделывать сухие строчки пресс-релизов, сидя за компьютером в тёплом кабинете, по словам девушки, ей неинтересно. Любой пожар или городское происшествие – это повод проявить свои творческие способности. Написать о впечатлениях и переживаниях очевидцев, эмоциях людей и пропустить их через себя, по ее мнению, очень важно. Например, чтобы создать объективный материал Екатерина ездила на вызовы вместе с врачами скорой, как и положено в медицинской форме.

- Для любого журналиста это неотъемлемая часть работы, когда приходится сталкиваться с разными людьми, - считает Екатерина Богданова, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск». - Особенно это связано с какими-нибудь происшествиями, ЧП. Нужно быть готовыми и к тому, что люди не всегда будут готовы к общению, к проявлениям агрессии. Но к этому нужно относиться спокойно и лишний раз не нарываться на неприятности.

Любят городскую газету не только за репортажи, но и за конкурсы. Редакция давно бы отказалась от большей части такого интерактивного наполнения, но художественные и творческие таланты жителей Мурманска постоянно раскрываются в редакционных письмах. Многие новые памятники и арт-объекты, установленные в парках и скверах Мурманска, созданы по рисункам читателей «Вечерки», которых журналисты называют самыми отзывчивыми и добродушными.

- Наша прямая задача, как и любой другой газеты, - информировать людей. Но нас всегда потрясает то, как откликаются люди, когда нужно, например, собрать деньги и кому-то помочь, - рассказывает Марина Кумунжиева, выпускающий редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Перед новым годом к нам обратился мурманчанин с небольшой просьбой: пожилому человеку нужен был трёхпрограммный радиоприёмник, которые выпускались ещё во времена СССР. Их сейчас нет в продаже, а его старенький приёмник развалился. И буквально прошло три дня и наши читатели нашли такой, а корреспонденты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вручили раритет северянину.

Редакция старейшей в регионе газеты «Полярная правда» в отличие от «Вечернего Мурманска» состоит всего из двух человек. Издание, первый номер которого вышел в далеком 1920 году, сегодня печатается на бумаге немыслимого для советского времени лососёвого цвета. Её специально покупают в Финляндии, а на свет газета рождается в одной из петербургских типографий.

- Проблемы, на самом деле, это создаёт парадоксальные. Иногда в киоске требуют газету новую, говорят, что вот эта газета старая, она на солнце полежала, она уже выцвела, - рассказывает Вероника Селиверстова, главный редактор газеты «Полярная правда». – У нас более столичный формат издания, так, например, «Деловой Петербург» выходит и «Ведомости».

Этот оттенок выбран для того, чтобы привлечь внимание читателей, ведь это уже третья реинкарнация когда-то самого массового печатного органа на Кольском полуострове. Кстати, исторические материалы и даже репринты советских выпусков ещё 40-х годов прошлого столетия на ряду с вечными темами о здравоохранении или ЖКХ, одни из самых популярных среди современной аудитории издания. Что касается авторов, то все они внештатники, большинство профессиональные журналисты из других газет, но у «Полярки» есть ещё одна особенность.

- Мы сотрудничаем с кинопредприятием «Мурманск» и Мурманским государственным арктическим университетом - факультетом журналистики. Мы отправляем студентов на премьеры, а они пишут для газеты рецензии, - рассказывает Наталья Лодкина, заместитель генерального директора газеты «Полярная правда».

«Вечерний Мурманск» совсем скоро тоже изменит внешний вид. Скорее всего, городская газета будет выходить в цвете.