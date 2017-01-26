День студента отметили на льду

Для Мурманска такое празднование давно стало доброй традицией. Заполярная молодёжь любит и умеет кататься на коньках в любую погоду. Организаторы мероприятия подготовили для студентов тематическую вечеринку под названием «КомиксЗон». Тем, кто пришел на лед в костюме бесплатно выдавали коньки.

Ураганный ветер студентам не помеха. Несмотря на плохую погоду свой праздник ребята отметили катанием на коньках. Под разогревающую музыку мурманская молодёжь участвовала в конкурсах и фотоквесте и просто весело провела время. Так как вечеринка на льду была тематической, некоторые пришли в костюмах.

«Я хочу пожелать студентам, чтобы они не ошиблись в выборе мечты, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя совета депутатов г. Мурманск - Если они выбрали эту профессию, пусть сложится так, как надо. Чтобы в будущем их профессия, деятельность трудовая, приносила им радость. Чтобы понимали ребята, что жизнь есть жизнь. Всякое бывает: трудности и радости, сложности».

День студента на катке - давняя традиция мурманской молодёжи. За порядком на льду следят волонтёры, они же стараются сделать праздник ещё более весёлым и ярким. Одна из волонтёров - Анна Жбанова. Девушка, тоже студентка, пока только готовится выйти на лёд. Свой праздник будет встречать, можно сказать, на работе, но, этот факт её совсем не огорчает.

«Это очень необычно, - делится Анна Жбанова, студентка-волонтёр. - По сравнению с тем, что бывают балы, всякое такое, а тут на катке, я думаю, это очень круто. Мне это понравилось на самом деле».

Ещё один волонтёр Дарья Боброва, разъезжает на коньках в костюме единорога. Девушка учится в 11 классе и пока даже не решила куда поступать. Хочется - на архитектора, но как получится станет ясно к лету. Сегодня на катке Дарья с друзьями и своим примером демонстрирует остальным посетителям, что значит хорошо проводить время.

«Развлекаются, веселятся все, - говорит Дарья Боброва, волонтёр. - У нас какой-то определённой задачи нет. Люди видят, как мы веселимся, и тоже подтягиваются».

В костюмах на каток пришли не только волонтёры. Кристина и Саша, студентки МГТУ, сегодня в костюмах тигров. Порывы ветра - сильные, а у костюмов большая парусность.

Также на день студента можно было продемонстрировать знание фильмов «Марвел» и даже сфотографироваться с настоящим штурмовиком из «Звёздных войн». Вход на каток с 19.00 был бесплатным, а тем, кто предъявлял студенческий билет или приходил в костюмах героев комиксов выдавали коньки. Всего, по подсчётам представителей администрации города, мероприятие посетили более 300 человек.