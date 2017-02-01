Депутат Госдумы Алексей Веллер нашёл в Мурманске агентство «Гав», Ларису Вторую и недобросовестных строителей

Не так давно состоялся съезд партии «Единая Россия». На нём рассматривались вопросы, касающиеся работы партии в прошедшем периоде и планов на будущее. О работе съезда на очередной встрече с журналистами рассказал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер. Однако, в первую очередь представителей СМИ интересовали не политические достижения партии власти, а вопросы, которые в городе и регионе необходимо решать уже сегодня.

Первой в ходе пресс-конференции затронули тему очистки города от снега. В последние месяцы количество осадков в Мурманске и области превысило норму. Управляющие компании со своей задачей справляются плохо, техники не хватает, а дорожным рабочим приходится трудиться по 12 часов в сутки. Однако критической, с точки зрения Алексея Веллера, ситуацию назвать нельзя.

- Никакого коллапса в городе, с моей точки зрения, нет, - заявил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - Давайте чётко выбирать и подбирать термины, а не сгущать краски. Насколько мне известно, в городе Мурманске ни на час не останавливался общественный транспорт, работали все социальные учреждения, работали школы, детские сады, предприятия, производства. Где коллапс-то? Может в головах у кого-то коллапс?!

Как заявлял на предыдущих встречах с журналистами Алексей Веллер, на пресс-конференциях цензуры нет. Вот и в этот раз он не отказался прокомментировать и ситуацию с уходом в отпуск главы администрации города Мурманск Андрея Сысоева в период зимы.

- Он в полноценном отпуске не был более трёх лет, - сообщил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - У человека в начале этого года случилась трагедия в семье - умер близкий человек. Да и у самого Андрея Ивановича есть определённые проблемы с сердцем. Это ни для кого не секрет!

Однако часть региональных ресурсов словами некоторых депутатов обвиняли Андрея Сысоева в том, что он бросил города в разгар зимы.

Алексею Веллеру нашлось что ответить и на эти обвинения. Особенно депутат Государственной Думы уделил внимание слову «мы», использованному в одном из интервью.

- Я смотрел выступление Ларисы Кругловой, - сказал Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - Во-первых, у меня возникает первый вопрос: мы – это кто? Ну, я понимаю, раньше было: «Мы, Николай Второй». А сейчас у нас что, мы – Лариса Вторая?

В ходе встречи со СМИ Алексей Веллер поднял тему и реконструкции Мурманского драматического театра, поинтересовавшись у журналистов, почему региональные СМИ не пишут, как продвигаются работы.

- Реконструкция Мурманского драматического областного театра в соответствии с указом президента Российской Федерации должна была быть осуществлена в рамках подготовки к празднованию столетия города Мурманска, - напомнил журналистам Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - А что мы имеем сегодня по факту? Контракт с подрядчиком заключён в 2015 году, стоимость контракта около 500 миллионов рублей. По контракту объект в 2017 году должен был введён в эксплуатацию. Что за полтора года сделано? За полтора года театр развален! Подрядчику выплачено 60 миллионов рублей, а работ сделано на порядка 11 миллионов…

Подняли на пресс-конференции и вопрос покупки новых троллейбусов на деньги, якобы предназначенные для реализации программы по созданию доступной среды для инвалидов. Ранее об этом заявляло информационное агентство «СеверПост». Алексей Веллер пояснил, что журналисты этого агентства неверно интерпретировали, попавшие в их руки, документы. Само же агентство депутат Госдумы окрестил «агентством фейков» или «агентством «Гав».

- В соответствии с определёнными бюджетными правилами, профинансировать приобретение таких специализированных машин город может по программе, которая называется «Поддержка инвалидов», - аргументирует Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - Понятно? Это чисто юридическая роспись. То есть, когда администрация или Совет депутатов принимали бюджет, так как там в отличии от журналистов агентства «Гав» люди понимают, что есть что, то деньги были заложены на приобретение специализированных троллейбусов.

Также прокомментировал Алексей Веллер и ситуацию с программой переселения северян из аварийного жилья. Она была рассчитана до 2017 года, однако переехали пока не все нуждающиеся в новом жилье. Депутат заверил, что работа в этом направлении, скорее всего, продолжится. Программу либо продлят, либо предложат новую инициативу, так как у действующей программы были свои недостатки.