Депутат Госдумы России Павел Дорохин выразил готовность оказать региональному правительству поддержку на федеральном уровне

Глава региона Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России, членом комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, секретарём центрального комитета КПРФ Павлом Дорохиным.

Стороны обсудили сотрудничество по наиболее актуальным вопросам развития региона. Губернатор отметила значение коммунистической партии в политической жизни Мурманской области.

Павел Дорохин в свою очередь выразил готовность оказать региональному правительству поддержку на федеральном уровне по наиболее значимым для области вопросам.

- Партия КПРФ у нас в Мурманской области очень активна, она представлена в областной думе, в советах депутатов муниципальных образований, участвует во всех значимых мероприятиях, которые проходят на территории региона, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, - участвует в обсуждении различных вопросов. Для меня, как для главы субъекта, мнение коммунистов имеет значение.