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День за днём с «Арктик-ТВ»22.12.16 19:30

Депутаты Мурманской областной думы, приняв бюджет, собираются на каникулы

Чтобы отдыхать со спокойной душой, народным избранникам предстояло решить ряд важных вопросов. В том числе, принять бюджет Мурманской области на следующий год и плановый период 2018, 2019 годов.

Очередное заседание Мурманской областной думы началось со слушаний по бюджету региона. Принимают его теперь на три года, поэтому и работы у народных избранников прибавилось. В первом чтении большинством думы проект удалось принять, несмотря на то, что 7 человек – представителей парламентской оппозиции проголосовали «против». На этом заседании, чтобы не оставлять «хвостов» на следующий год, документ планируют принять во втором и сразу в третьем, окончательном чтении. После замечаний, прозвучавших на первом чтении, проект существенно доработали.

- Решены достаточно серьёзные вопросы в части изменения подходов к социальным выплатам, ежемесячным жилищно-коммунальным выплатам, по поддержке работников сельской местности, - сообщил Борис Пищулин, председатель комитета областной думы по бюджету, финансам и налогам. - Решены вопросы повышения минимального размера оплаты труда и повышения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. Это те серьёзные вопросы, которые в период между первым и вторым чтением были учтены при работе с проектом закона об областном бюджете.

Тем не менее, всем угодить не удалось. Представители ЛДПР по-прежнему намерены голосовать против, правда, по их словам, это они делают лишь следуя федеральным трендам фракции. Работой региональных властей областные либерал-демократы довольны.

- В целом, если смотреть на предложения правительства Мурманской области, они молодцы, - считает Максим Белов, депутат Мурманской областной думы. - Они работают хорошо. Но мы понимаем обязательства, которые их связывают, обещания, которыми связана партия власти. Понимаем, что они разрываются между желаниями федерального центра, с одной стороны, соответствовать своим социальным обещаниям, которые федеральный центр дал, а, с другой стороны, задачам по развитию экономики. Когда у тебя нет денег, то ты думаешь, что тебе выбрать: либо развивать экономику, либо поддерживать социалку.

В рамках обсуждений бюджета, у представителей КПРФ возникли вопросы к подорожанию проезда в общественном транспорте Мурманской области. Недавно было принято решение в Мурманске повысить в 2017 году тарифы на проезд на три рубля. «Я возражал против такого подхода. Я считал, что надо повышать не более чем на уровень инфляции, - говорит Михаил Антропов, депутат Мурманской областной думы. – А это рост в два раза меньше - 27 рублей. Но принято другое решение. Нужно сейчас уточнить, как это повлияет на сумму субсидий, на разницу экономически-обоснованного тарифа для перевозчиков.

Как оказалось, экономически обоснованный тариф оказался выше установленной платы для граждан. И компенсация разницы для перевозчиков, действительно, уже внесена в областной бюджет. Путешествие в городских автобусах и троллейбусах будет стоить мурманчанам 28 рублей уже с 1 января 2017 года. Месячный проездной билет (транспортная карта) для граждан будет стоить 1400 рублей, для обучающихся - 700, для организаций - 1960. Стоимость единого проездного на троллейбус и автобус для граждан составит 1790 рублей. За каждый километр пути на пригородных автобусах придётся выложить 2,8 рубля.

Несмотря на 7 представителей оппозиции в думе, которые проголосовали против закона о бюджете, законопроект всё же был принят во втором и в третьем - окончательном чтениях.

Уже в следующем году депутаты планируют рассмотреть меры дисциплинарного воздействия на прогульщиков в своих рядах. Кроме того, после новогодних каникул депутаты планируют в окончательном чтении рассмотреть закон, продлевающий срок работы региональной Общественной палаты с двух до трёх лет, но, в то же время, сокращающий его состав в половину, до 21 человека.

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