Детишкам на молочишко

С 1 февраля 2017 года пособия по материнству и детству, выплачиваемые работающим гражданам за счёт средств Фонда социального страхования, увеличены на 5,4%. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, составит 858,40 рубля.

Единовременное пособие при рождении ребёнка составит 22890,46 рубля. Оно предоставляется одному из родителей либо лицу, его заменяющему. В случае рождения двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребёнка. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет - 4291,95 рубля, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет - 8583,92 рубля. Пособие имеет право получать один из родителей, другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за ребёнком. В 2017 году предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, исчисленный из среднего заработка составляет 23120,66 рублей