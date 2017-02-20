Детская театральная школа отметила 20-летие 1,5-часовым фильмом «Театралка»

20 лет прошло со дня её открытия. Сегодня в ней обучается около 700 детей, и каждый год ставят до 20 спектаклей. О жизни за кулисами и на театральной сцене, об истории становления театра и юных актерах, специально к юбилейной дате студия «Река» сняла фильм под названием «Театралка». На презентации побывали и наши корреспонденты.

Программа празднования юбилея Детской театральной школы расписана на неделю. Пожалуй, и этого времени будет недостаточно, чтобы поблагодарить и поздравить с круглой датой главную заполярную кузницу талантов. Именно так говорят сегодня о ДТШ её друзья, партнеры, воспитанники и родители театралов.

- С одной стороны, 20 лет - это не так уж и много, - говорит Диана Бурдина, воспитанница ДТШ. - С другой стороны, это огромный шаг в развитии. Особенно, если учитывать, что это всё делается для детей, то это замечательно.

- За это время стало больше активности, больше концертов, больше выступлений, - отмечает Евгения Низикова, преподаватель по вокалу ДТШ. – Раньше мы детей с улицы брали, а теперь с 4 лет их потихонечку готовим к школе.

Евгения Николаевна, педагог по вокалу, работает в Детской театральной школе с первых дней её открытия. Специально к 20-летию ДТШ студия «Река» сняла документальный фильм, который так и назвали «Театралка». Эта лента рассказывает об истории создания школы в непростые 90-е годы прошлого века, о строителях, актерах и бессменных преподавателях.

Над созданием документального фильма «Театралка» работали несколько месяцев. Днём съёмки, вечером - обработка видео и звука. Проект сложный с точки зрения телевизионной подачи – без закадрового текста. Но работа с профессиональными театралами упростила задачу.

- Это новое поколение детей, у которых нет никаких ориентиров, нет шор, которые бы мешали им эмоционально что-то говорить, - отмечает Светлана Бокова, креативный директор студии «RecA». – Здесь очень профессиональная театральная подготовка, дети не реагируют на камеру, что вообще удивительно, они не смущаются. Даже натыкаясь на оператора, они продолжают свое действие.

Наверное, поэтому из запланированных 50 минут, документальная лента «Театралка» длится час сорок. Пока это первая видеоистория о ДТШ, премьеру которой встретили громкими овациями.