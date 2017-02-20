Широкой Масленице места мало! В центре Мурманска введут ограничения движения транспортаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Театр драмы, или Ларису Круглову просят выйти на сцену
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»20.02.17 13:30

Детская театральная школа отметила 20-летие 1,5-часовым фильмом «Театралка»

20 лет прошло со дня её открытия. Сегодня в ней обучается около 700 детей, и каждый год ставят до 20 спектаклей. О жизни за кулисами и на театральной сцене, об истории становления театра и юных актерах, специально к юбилейной дате студия «Река» сняла фильм под названием «Театралка». На презентации побывали и наши корреспонденты.

Программа празднования юбилея Детской театральной школы расписана на неделю. Пожалуй, и этого времени будет недостаточно, чтобы поблагодарить и поздравить с круглой датой главную заполярную кузницу талантов. Именно так говорят сегодня о ДТШ её друзья, партнеры, воспитанники и родители театралов.

- С одной стороны, 20 лет - это не так уж и много,  - говорит Диана Бурдина, воспитанница ДТШ. - С другой стороны, это огромный шаг в развитии. Особенно, если учитывать, что это всё делается для детей, то это замечательно.

- За это время стало больше активности, больше концертов, больше выступлений, - отмечает Евгения Низикова, преподаватель по вокалу ДТШ. – Раньше мы детей с улицы брали, а теперь с 4 лет  их потихонечку готовим к школе.

Евгения Николаевна, педагог по вокалу, работает в Детской театральной школе с первых дней её открытия. Специально к 20-летию ДТШ студия «Река» сняла документальный фильм, который так и назвали «Театралка». Эта лента рассказывает  об истории создания школы в непростые 90-е годы прошлого века, о строителях, актерах и бессменных преподавателях.

Над созданием документального фильма «Театралка» работали несколько месяцев. Днём съёмки, вечером - обработка видео и звука. Проект сложный с точки зрения телевизионной подачи – без закадрового текста. Но работа с профессиональными театралами упростила задачу.

- Это новое поколение детей, у которых нет никаких ориентиров, нет шор, которые бы мешали им эмоционально что-то говорить, - отмечает Светлана Бокова, креативный директор студии «RecA». – Здесь очень профессиональная театральная подготовка, дети не реагируют на камеру, что вообще удивительно, они не смущаются. Даже натыкаясь на оператора, они продолжают свое действие.

Наверное, поэтому из запланированных 50 минут, документальная лента «Театралка» длится час сорок. Пока это первая видеоистория о ДТШ, премьеру которой встретили громкими овациями. 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 533 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:50«Мурманская драма». Специальный репортаж (12+)23:10«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ России чаще всего подделывают 5-тысячные купюрыСвежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом цен-PRO ВалютуДоллар подрос на 46 копеек, евро – почти на 25 копеекРубль дорожает, поддерживаемый растущей нефтью-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублейВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21февраляДиректор мурманской управляющей компании, работая по чужому паспорту, присвоил около 30,5 млн рублей-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения