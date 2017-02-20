Детская театральная школа принимает поздравления

Уникальному в Заполярье учреждению исполнилось 20 лет. Сегодня в нём обучаются почти 800 детей, а на его сцене ежегодно ставят более 20 спектаклей.

ДТШ - постоянный участник театральных, хореографических и художественных конкурсов, выставок и фестивалей, в том числе международного уровня. В ней трудятся заслуженные работники культуры страны, а некоторые выпускники, не в силах расстаться с любимой школой, остаются здесь уже в качестве преподавателей. В этом году мурманской ДТШ исполняется 20 лет. «Это значит, что мы молоды, мы полны сил и энергии, готовы творить, готовы вытворять, но при этом у нас довольно много мастерства и профессионализма, - поздравляет коллектив с юбилеем Светлана Асташенкова, директор Детской театральной школы. - Наши идеи всегда уникальны и всегда мы удивляем город. Мы гордимся нашими детьми, которых год от года становится всё больше.

Сегодня в Детской театральной школе учатся около 800 детей, причём количество желающих поступить значительно больше, чем свободных мест. Более 40 выпускников успешно реализуют себя в профессиях, связанных с театром и кино в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде.

- Пожелать хочу одного – продолжать большое дело, которым вы занимаетесь на протяжении 20 лет, - поздравляет коллектив ДТШ Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Воспитывать, обучать детей и, самое главное, вкладывать в них всё то, что делает молодого человека гражданином великой России.

- Это уникальный образовательный и культурный проект, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. – Это очень яркий проект в жизни нашего города. Эта школа воспитывает великолепных детей, прививает великолепные знания, является участником и лауреатом многих конкурсов различного уровня - от местного до международного. Хочу пожелать вам новых успехов, достижения новых вершин, процветания, счастья!

В этот день слова благодарности звучат в адрес преподавателей, которых в школе 34. Поздравить родную школу с важной датой приехала и первый её директор Наталья Павловна Бахмач, которая руководила школой 17 лет.