Девушка в кафе до стрельбы довела

В одном из мурманских кафе житель областного центра открыл по посетителям стрельбу из травматического пистолета. Пострадали двое молодых людей. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, но чуть позже полицейские всё же обнаружили подозреваемого.

Из медицинского учреждения в полицию Мурманска поступило сообщение, что в приёмный покой доставлен молодой человек с огнестрельным ранением. Выяснилось, что рану подбородка он получил во время конфликта с неизвестным, находясь в одном из кафе Октябрьского округа. После этого в медицинское учреждение обратился ещё один потерпевший с телесными повреждениями.

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, установили, что четыре выстрела из травматического пистолета произвёл ранее неоднократно судимый житель Мурманска. Подозреваемый попытался скрыться и не появлялся дома. Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии по Мурманской области обнаружили и задержали злоумышленника спустя два дня после ЧП.

Молодой человек признался в хулиганстве и рассказал, что конфликт в кафе возник из-за девушки. В отношении ранее судимого за грабеж и причинение вреда здоровью жителя областного центра возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.