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День за днём с «Арктик-ТВ»17.03.17 19:30

Девушки с гирями – в Мурманске проходит Открытый турнир памяти Героя Советского Союза контр-адмирала Николая Лунина

Чтобы жонглировать гирями, быть просто сильным – мало. Хороший сон, правильное питание и усердие – вот основные составляющие успеха в гиревом спорте. Начинающие и опытные из Мурманска и ближайших городов, школьники, молодёжь и взрослые спортсмены собрались на Открытом турнире памяти Героя Советского Союза контр-адмирала Николая Лунина. Кто грезит себя чемпионом, что приводит в гиревой спорт девчонок, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

- Это очень хорошая аэробная нагрузка, тренировка сердца очень хорошая, - считает Елена Афонина, участник турнира (г.Североморск). - При правильном подходе  - очень хорошая нагрузка на спину, все группы мышц.

Силовые нагрузки, упорные тренировки, правильное питание и разумный распорядок дня: в итоге – сильное, здоровое и красивое тело. Речь идёт о гиревом спорте. Начинающие и уже опытные спортсмены из Мурманска и близлежащих городов собрались сегодня в зале школы № 41 на Открытый турнир по гиревому спорту. «Это турнир, посвященный памяти контр-адмирала Лунина, турнир по гиревому спорту. В этом году контр-адмиралу Лунину исполняется сто лет, - напомнил Анатолий Москвичев, директор школы № 41 (г.Мурманск). - В честь такой знаменательной даты школа организует этот замечательный турнир».

Николай Лунин, командир, подводник, Герой Советского Союза, в ходе Великой Отечественной  войны под его руководством было потоплено 17 кораблей противника. В послевоенные годы он занимал руководящий пост в научно-исследовательском институте ВМФ. Выйдя в отставку в 1962 году ходил в Арктику и Антарктику капитаном дальнего плавания. Турнир посвятили его памяти не случайно: такие люди становятся примером мужества, силы воли и упорства, чего требует и гиревой спорт.

- Гиря - это народный, российский вид спорта, который не требует больших затрат, - уверен Павел Алферов, тренер ДЮСШ № 19. - Мы являемся пропагандистами данного вида.

Большинство участников турнира именно на уроках физкультуры впервые познакомились с гиревым спортом. Ученикам школы № 41 в этом плане повезло, их педагог сам этому спорту отдал всю жизнь и подопечных сызмальства приобщает к гирям и силовым нагрузкам. Соревнования разбиты по возрастным группам: младшие, старшие - 17-18 лет и взрослые – 19 лет и старше. Что сразу бросается в глаза, так это девушки в зале. По  словам тренеров, среди представительниц прекрасного пола гири становятся всё более популярными. Даже модный сейчас пауэрлифтинг уступает гиревому спорту. Например, Александра Кириченко гирю в руки взяла не так давно. Признаётся, бывает тяжело, перебарывает себя, говорит, что вера учителей и близких в её успехи подбадривает, мотивирует. Хотя родные и  не сразу приняли новое увлечение дочки. «Папа сначала был против, Не для девушки это,  говорил он. А я говорю, что хочу заниматься, мне это нравится, - вспоминает Александра Кириченко,  участница турнира (г.Мурманск). - И как-то мой выбор одобрили потихонечку все. Сегодня болеют за меня, чтобы всё у меня получалось

Для Саши это первые соревнования: они станут стартом для удачной спортивной карьеры, о которой  мечтает девочка.

- Свои первые выступления помню хорошо. Тогда почти сразу попал в призеры, как-то затянуло, понравилось, - рассказывает Константин Погонюк,  участник турнира (г.Мурманск). - Решил продолжить заниматься дальше. Хотелось бы связать полностью с гирями свою жизнь, заняться на профессиональном уровне, стать чемпионом, например,  Европы, Мира.

Задача спортсмена - за определенный промежуток времени поднять максимально возможное количество раз гирю, масса которых  варьируется от 14 килограммов и выше. Для этого нужна хорошая мышечная масса.  Её нарабатывают тренировками, занятиями  по полтора-два часа по несколько раз в неделю. Плюс совмещение с другими силовыми видами спорта, например, тяжелой атлетикой, спортивный режим.

-  Режим питания важен для всех видов спорта,  - отмечает Кирилл Монахов,  участник турнира (г.Мурманск). - Чтобы набирать массу, чтобы не терять её. И сон тоже очень нужен, потому что, если будешь спать пять часов в день, то не наберёшь просто массу. Да и сонному на тренировку не встать.

Упущенные спортсменом этапы подготовки профессиональному судейскому жюри тут же бросаются в глаза. Судьи оценивают техническую подготовку участников, соблюдение правил подъёма гири и даже форму одежды. Но есть и стандартные ошибки.

- Фиксации гири у многих нет. Это самая основная ошибка, - замечает Игорь Егоров,  главный судья турнира, учитель физкультуры школы № 41. - Неправильная фиксация – это значит, когда человек после поднятия гири сразу же её опускает. И это основная ошибка. Такой подъём просто не засчитывается, но не исключает возможность к победе.

Победа в этом турнире даёт шанс расти:  школа № 41 активно сотрудничает с Федерацией гиревого спорта Мурманска, а значит, мечты участников турнира стать чемпионами близки к тому, чтобы сбыться.

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