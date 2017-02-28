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День за днём с «Арктик-ТВ»28.02.17 19:30

Деятельность «Почта Банка» направлена на повышение качества жизни северян

Правительство Мурманской области и «Почта Банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на второй день Российского инвестиционного форума в городе Сочи, он станет основой долгосрочных партнерских отношений между сторонами.

Сегодня «Почта Банк» активно развивает сеть своих подразделений в Мурманской области. В регионе уже открыто 15 клиентских центров в почтовых отделениях. На начало 2017 года сеть банка в нашем регионе – это 24 точки продаж.

- У нас с вами реализуется  совместный социальный проект. Это то, что отличает наше сотрудничество от сотрудничества «Почта Банка» в других регионах, - отмечает Дмитрий Руденко, президент-председатель правления «Почта Банка». - Со своей стороны могу пообещать, что мы будем продолжать развитие в вашем регионе, поддерживать его максимально.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что деятельность банка направлена на повышение качества жизни северян, что особенно важно.  Речь идёт о доступности современных банковских услуг для пенсионеров, социально незащищенных граждан, жителей отдалённых населённых пунктов, а также о развитии в регионе банковских технологий и инфраструктуры и повышении финансовой грамотности его жителей.

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