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День за днём с «Арктик-ТВ»09.02.17 13:30

Для Ковдора разработают мастер-план будущего

Мастер-план по превращению Ковдора в территорию будущего станет совместным проектом муниципальных властей, правительства Мурманской области и градообразующего предприятия. Об этом по итогам рабочих встреч с временно исполняющим обязанности главы Ковдорского района Романом Дурягиным и вновь назначенным исполнительным директором Ковдорского ГОКа Андреем Горшковым сообщила губернатор Марина Ковтун.

В ходе деловых переговоров глава региона отметила, что Ковдорский ГОК относится к числу основных предприятий Мурманской области. От его успешной работы и социальной ответственности напрямую зависит благосостояние жителей Ковдорского и отчасти Терского районов. В ближайшем будущем компания «ЕвроХим» презентует мастер-план развития Ковдора как города будущего.

- У нас работает и подписано соглашение с компанией «ЕвроХим». Совсем недавно мы договорились о встрече с Дмитрием Степановичем Стрежневым, чтобы обсудить первый и совсем ещё свеженький мастер-план развития города Ковдор, - отметила во время встречи Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Это общая работа для компании и для администрации, и, безусловно, для субъекта – для Мурманской области.

Между правительством Мурманской области и Ковдорским ГОКом успешно реализуется Соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности, согласно которому предприятию предоставляются налоговые льготы. Только по итогам 2016 года их общий размер их составил 381 миллион рублей. Дополнительные поступления в консолидированный бюджет области, связанные с реализацией этих инвестпроектов, составят около 4 миллиардов рублей за весь период действия соглашения. С 2014 года компания «ЕвроХим» вложила в развитие социальной инфраструктуры района более 100 миллионов рублей. Примерно такой же объём средств был направлен на эти цели из бюджетов области и района. Большая работа по сохранению стабильной ситуации в районе ведётся и муниципалитетом.

- Первое, на чём мы акцентировали внимание, это всё-таки финансы, - сказал Роман Дурягин, врио главы администрации Ковдорского района. - Провели работу по повышению эффективности бюджетных расходов, усилению финансовой дисциплины главных распорядителей бюджетных средств. С целью снижения нагрузки на местный бюджет заключили соглашение о реструктуризации задолженности по коммунальным услугам, которые образовались у муниципальных учреждений с ресурсоснабжающей организацией - сумма 31 миллион рублей на три года.

В ходе рабочей поездки в Ковдорский район губернатор Марина Ковтун познакомилась с работой двух учебных заведений – ресурсного центра школы № 1 и Ковдорского политехнического колледжа. В ресурсном центре ведётся серьёзная подготовка по горным специальностям, в том числе целевой набор в ведущие горные вузы. У школьников есть возможность знакомиться с условиями труда на Ковдорском ГОКе, встречаться с его руководством и сотрудниками, налажено тесное взаимодействие с советом молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК».

Колледж готовится внедрять программы дуального обучения – в этом году на базе ГОКа откроется опытная фабрика, где студенты будут учиться без отрыва от производства. 

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