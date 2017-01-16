Для охраны Севморпути Минобороны сформирует новые подразделения
Безопасность будут обеспечивать два новых соединения береговой обороны. Соединения при необходимости смогут выполнять задачи противодесантной, противодиверсионной, противовоздушной обороны приарктических районов российской территории на западном и дальневосточном участках Северного морского пути.
Также на межведомственном уровне по ряду вопросов новые соединения береговой обороны будут взаимодействовать с территориальными управлениями МВД, Росгвардии и пограничной службы.
По информации министерства, новые воинские части будут не ниже уровня дивизии, при этом одно из новых соединений планируется развернуть на Кольском полуострове, на базе береговых войск Северного флота.
В настоящее время в России действует только одна часть береговой обороны - 126-я бригада, дислоцированная в Крыму. В августе прошлого года в Минобороны также анонсировали создание новой дивизии, которая займется обороной Чукотки.