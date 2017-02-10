ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Алексей Савинцев приглашает всех на выставку «Книжный салон», которая состоится в мартеРоссияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»10.02.17 13:30

Для севера это нереально, но это факт! 55 лет на службе северян

Самому крупному перевозчику за Полярным кругом, предприятию «Электротранспорт», исполняется 55 лет. За время работы коллектив предприятия перевёз более 3 миллионов пассажиров.

Есть в троллейбусном депо и свои легенды.

Механики троллейбусного депо способны на чудеса. У машин, которые ежедневно выходят на маршрут, они могут поменять всё, начиная от элементов обшивки, заканчивая силовой установкой. Ресурс троллейбуса около миллиона километров, этого хватит, чтобы проехать город из одного конца в другой более сорока тысяч раз. Скорее всего, надежные пассажирские машины смоли бы пройти ещё больше, но морозы, химические реагенты и не самый благоприятный климат, несмотря на заботу опытных специалистов, попросту съедают металл. На соседних с троллейбусами ремонтных ямах обслуживают и автобусы, у которых дизельные агрегаты с автоматическими коробками предач требуют к себе ещё большего внимания. Впрочем, редко когда во время рейса даже самые пожилые «трудяги» выходят из строя.

- Машина ставиться на ремонт, полностью разбирается: снимаются узлы, агрегаты, проводятся кузовные работы, меняются все ржавые детали с дефектами, - рассказывает Алексей Баглаев, слесарь по ремонту подвижного состава АО «Электротранспорт». - Машина выходит от сюда, как после капитального ремонта. После этого постоев практически не бывает.

Один из самых известных в городе водителей троллейбусов Владимир Долинин. Но в лицо знаменитого любителя стихов знает редкий пассажир. Зато голос Владимира Владимировича, особенно пропущенный через громкоговоритель транспортного средства, настоящая изюминка общественного транспорта областного центра. Он не стесняется читать классиков золотого века русской литературы и неистовые строчки из произведений Высоцкого. Вежливый водитель знает, что его хобби нравится далеко не всем, возможно, поэтому подражателей среди коллег у Владимира в Мурманске пока нет.

- Так и должно быть, не всем же должно нравиться то. что я читаю во время движения и остановок, - говорит Владимир Долинин, водитель троллейбуса АО «Электротранспорт». - Некоторые говорят, что я навязываю стихи. Я отвечаю, что если я буду молчать, то я буду как ездовая собака. Помните мультфильм «Простоквашино»? «Хочешь, мы из тебя ездовую собаку сделаем?!» А мы все люди и должны общаться.

В день рождения предприятия отличившимся сотрудникам руководство АО вручило благодарственный письма. Несмотря на сложные условия работы этой зимой – заснеженные, обледенелые дороги - движение транспорта не прекращалось и каждый день сотни троллейбусов и автобусов выходили на свои привычные маршруты. Отметим, что некоторые из них сотрудники предприятия особенным образом подготовили к юбилею, наклеив на борта машин виниловые аппликации с символикой и крупными стилизованными цифрами «55» - именно столько в этом году исполняется самому крупному пассажирскому перевозчику за Полярным кругом.

- 55 лет бесперебойной, ежедневной, ответвленной работы - это очень здорово, - считает Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Три миллиарда 200 пассажиров перевезли за это время. Для севера это нереально, но это факт!

Несмотря на сложные экономические условия и не всегда добросовестную конкуренцию, руководство предприятия находит силы и возможности для того, чтобы повышать зарплату сотрудникам, пусть и не на много, но последняя надбавка произошла в начале февраля. А к празднику каждый из водителей, кондукторов и весь обслуживающий персонал получит денежную премию - достойный подарок к праздничной дате. 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 483 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦБР желает российским пенсионерам «Мира»Россияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов-PRO ВалютуДоллар теряет почти 18 копеек, евро – 34 копейкиДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХДело труба, или Бесхозные коммуникации затопили подвал жилого домаПлановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения