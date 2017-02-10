Для севера это нереально, но это факт! 55 лет на службе северян

Самому крупному перевозчику за Полярным кругом, предприятию «Электротранспорт», исполняется 55 лет. За время работы коллектив предприятия перевёз более 3 миллионов пассажиров.

Есть в троллейбусном депо и свои легенды.

Механики троллейбусного депо способны на чудеса. У машин, которые ежедневно выходят на маршрут, они могут поменять всё, начиная от элементов обшивки, заканчивая силовой установкой. Ресурс троллейбуса около миллиона километров, этого хватит, чтобы проехать город из одного конца в другой более сорока тысяч раз. Скорее всего, надежные пассажирские машины смоли бы пройти ещё больше, но морозы, химические реагенты и не самый благоприятный климат, несмотря на заботу опытных специалистов, попросту съедают металл. На соседних с троллейбусами ремонтных ямах обслуживают и автобусы, у которых дизельные агрегаты с автоматическими коробками предач требуют к себе ещё большего внимания. Впрочем, редко когда во время рейса даже самые пожилые «трудяги» выходят из строя.

- Машина ставиться на ремонт, полностью разбирается: снимаются узлы, агрегаты, проводятся кузовные работы, меняются все ржавые детали с дефектами, - рассказывает Алексей Баглаев, слесарь по ремонту подвижного состава АО «Электротранспорт». - Машина выходит от сюда, как после капитального ремонта. После этого постоев практически не бывает.

Один из самых известных в городе водителей троллейбусов Владимир Долинин. Но в лицо знаменитого любителя стихов знает редкий пассажир. Зато голос Владимира Владимировича, особенно пропущенный через громкоговоритель транспортного средства, настоящая изюминка общественного транспорта областного центра. Он не стесняется читать классиков золотого века русской литературы и неистовые строчки из произведений Высоцкого. Вежливый водитель знает, что его хобби нравится далеко не всем, возможно, поэтому подражателей среди коллег у Владимира в Мурманске пока нет.

- Так и должно быть, не всем же должно нравиться то. что я читаю во время движения и остановок, - говорит Владимир Долинин, водитель троллейбуса АО «Электротранспорт». - Некоторые говорят, что я навязываю стихи. Я отвечаю, что если я буду молчать, то я буду как ездовая собака. Помните мультфильм «Простоквашино»? «Хочешь, мы из тебя ездовую собаку сделаем?!» А мы все люди и должны общаться.

В день рождения предприятия отличившимся сотрудникам руководство АО вручило благодарственный письма. Несмотря на сложные условия работы этой зимой – заснеженные, обледенелые дороги - движение транспорта не прекращалось и каждый день сотни троллейбусов и автобусов выходили на свои привычные маршруты. Отметим, что некоторые из них сотрудники предприятия особенным образом подготовили к юбилею, наклеив на борта машин виниловые аппликации с символикой и крупными стилизованными цифрами «55» - именно столько в этом году исполняется самому крупному пассажирскому перевозчику за Полярным кругом.

- 55 лет бесперебойной, ежедневной, ответвленной работы - это очень здорово, - считает Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Три миллиарда 200 пассажиров перевезли за это время. Для севера это нереально, но это факт!

Несмотря на сложные экономические условия и не всегда добросовестную конкуренцию, руководство предприятия находит силы и возможности для того, чтобы повышать зарплату сотрудникам, пусть и не на много, но последняя надбавка произошла в начале февраля. А к празднику каждый из водителей, кондукторов и весь обслуживающий персонал получит денежную премию - достойный подарок к праздничной дате.