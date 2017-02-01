Дмитрий Филиппов, мэр Мурманска, провёл совет с почётными гражданами областного центра

Свою первую встречу с почётными гражданами Мурманска в должности мэра заполярного центра провёл Дмитрий Филиппов. Поделиться опытом и вспомнить, каким родной город был раньше, пришли ветераны Мурманска Владимир Горячкин и Николай Бережной.

Почётные граждане Мурманска принимают активное участие в решении многих городских задач. Примером конструктивного диалога руководителей города с северянами стало, например, появление памятника «Ждущая», а в 2012 году родилась традиция вручать новорожденным горожанам набор «Родившимся в городе-герое».

Новоиспеченный почётный гражданин заполярного центра Вячеслав Рукша твёрдо уверен, что без поддержки жителей развитие Мурманска сложно представить. «Я здесь впервые оказался 8 сентября 1976 года, поэтому, хотелось бы, чтобы город, бесспорно, выглядел хорошо», - сказал во время встречи Вячеслав Рукша, гендиректор ФГУП «Атомфлот».

Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем, кто проработал здесь не меньше четверти века и внёс большой вклад в развитие города. Это самый высокий знак признания заслуг перед заполярной столицей, даже глава Мурманска Дмитрий Филиппов перед своей первой встречей с почётными горожанами, не скрывает волнения.

- Безусловно, я волнуюсь, - признаётся Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Это авторитетные наши земляки, для меня очень важна эта встреча, для меня важно выслушать мнение каждого почётного гражданина нашего города. Они являются экспертами в своём деле, и я буду, безусловно, руководствоваться их рекомендациям.

За сорок три года в Мурманске званием почётного гражданина были награждены больше семидесяти человек.