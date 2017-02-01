Началась подготовка к выборам 2018 годаНачался приём юных мурманчан в детской поликлинике в микрорайоне Роста
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»01.02.17 19:30

Дмитрий Филиппов, мэр Мурманска, провёл совет с почётными гражданами областного центра

Свою первую встречу с почётными гражданами Мурманска в должности мэра заполярного центра провёл Дмитрий Филиппов. Поделиться опытом и вспомнить, каким родной город был раньше, пришли ветераны Мурманска Владимир Горячкин и Николай Бережной.

Почётные граждане Мурманска принимают активное участие в решении многих городских задач. Примером конструктивного диалога руководителей города с северянами стало, например, появление памятника «Ждущая», а в 2012 году родилась традиция вручать новорожденным горожанам набор «Родившимся в городе-герое».

Новоиспеченный почётный гражданин заполярного центра Вячеслав Рукша твёрдо уверен, что без поддержки жителей развитие Мурманска сложно представить. «Я здесь впервые оказался 8 сентября 1976 года, поэтому, хотелось бы, чтобы город, бесспорно, выглядел хорошо», - сказал во время встречи Вячеслав Рукша, гендиректор ФГУП «Атомфлот».

Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем, кто проработал здесь не меньше четверти века и внёс большой вклад в развитие города. Это самый высокий знак признания заслуг перед заполярной столицей, даже глава Мурманска Дмитрий Филиппов перед своей первой встречей с почётными горожанами, не скрывает волнения.

- Безусловно, я волнуюсь, - признаётся Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Это авторитетные наши земляки, для меня очень важна эта встреча, для меня важно выслушать мнение каждого почётного гражданина нашего города. Они являются экспертами в своём деле, и я буду, безусловно, руководствоваться их рекомендациям.

За сорок три года в Мурманске званием почётного гражданина были награждены больше семидесяти человек.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.17: Агентство «Bloomberg» считает, что ослабление санкций США против РФ приведёт к укреплению рубля на 5-10%. Как вы считаете, а это нужно российскому правительству?Проголосовало: 159 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Академия « Художественный сериал, 3 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливоСимволы Дальнего Востока и Севастополя появятся на банкнотах 200 и 2000 рублей-PRO ВалютуЕвро подскочил почти на 75 копеек, доллар подрос на 22 копейкиДоллар и евро сегодня начали торги ростом-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 февраляПлановые отключения в Мурманске на 1 февраля-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения