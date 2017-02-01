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День за днём с «Арктик-ТВ»01.02.17 19:30

Доброта спасла Вуйчу

Не секрет, что многие мурманчане – люди милосердные и отзывчивые. Общие беды их объединяют. Так и в январе многих северян объединила бездомная собака. Люди за несколько дней собрали деньги для операции и реабилитации четвероногого друга. В соцсетях история собачки без лап привлекла внимание и жителей других городов.

Испуганный взгляд полный доверия. Эта собака за последние месяцы пережила столько, что врагу не пожелаешь: голод, холод, травма, ампутация передних конечностей, операция по восстановлению носа. Сегодня питомец окружен теплом и любовью, живёт в семье волонтера.

Вуйча - Такое имя дали собаке в честь Николаса Вуйчича. Людям он известен как миллиардер, красавец и счастливый семьянин. Но, как сейчас говорят, он человек с ограниченными возможностями, у Ника нет рук и ног. Не отчаялся, сильный и целеустремленный, борец, одним словом, это можно сказать и о мурманской дворняжке Вуйче. Нашёл ее Марат Каримов в районе мурманской судоверфи.

- Там работник прикармливает собак, их там постоянно много, - рассказывает Марат Каримов. – Они людей боятся, обычно разбегаются. А я с товарищем подошёл, смотрю, одна собачка лежит. Подошли поближе, увидели, что у нее лап нет, ей просто не убежать. Это сильно меня взволновало…

Ребята сделали фото, выложили его в соцсетях, Мурманск отреагировал оперативно. Собаку забрали. Фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека» тут же взял всё в свои руки. Первым делом отогрели, помыли, накормили и отвезли на осмотр к врачу. Об усыплении не могло быть и речи.

- Пять часов длилась операция, пять часов она была под наркозом, - рассказывает Алёна Лянгазова, координатор-волонтер Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека». - Сложность была в том, что сразу надо было провести три операции: на двух лапах удаляли кости и формировали культи, пришлось повозиться доктору и с её носом. Когда вскрыли нос, открылась ужасающая картина - множество переломанных косточек и мумифицированные ткани. Сегодня собака идеё на поправку, полноценно спит, дышит носом. Пока болевой синдром остается, но спустя время и это пройдёт.

Марат свою подопечную не оставил, ведь, как сказал Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили… или спасли. Впереди Вуйчу ожидает поездка в Санкт-Петербург, там для неё изготовят протезы. Средства на это мурманчане собрали очень быстро. Сердоболие земляков поразило. А пока маленький борец ищет хозяев.

- Каким должен быть хозяин Вуйчи? - спрашивает Ульяна Гармс, - Каким человеком он должен быть? Этот человек должен быть добрым, заботливым.

Волонтеры Фонда и Марат, семья, где сейчас находится собака, намерены поддержать и во всём будущего хозяина собаки.

Когда редакция «Арктик-ТВ» готовила этот материал, к нам пришло хорошее известие о том, что Вуйча впервые после операции встала на лапы и пытается ходить. 

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