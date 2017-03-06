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День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.17 13:30

Дочки-школьницы Алексея Веллера в Москве вспоминают мурманские школы

В преддверии 8 Марта  в Мурманске подвели итоги сразу нескольких профессиональных педагогических конкурсов. Большая их часть проходила в начале года, но до последнего момента организаторы держали в секрете информацию  о том, кто победил. Несмотря на то, что большинство учителей это женщины, среди лауреатов есть и представители и  сильной полвины человечества.

Первыми на сцену выходят участники конкурса «Педагогические надежды». Отметим, что с каждым годом учителей, желающих попробовать вои силы в этом проекте, становится больше. Молодым представителям профессии, чтобы доказать состоятельность урок приходится вести не только в чужой школе, классе и с незнакомыми детьми, но ещё и под чутким присмотром  жюри, которое обычно следит за процессом с задних парт.

- Очень было волнительно и на самопрезентации, и на уроке, так как присутствовало очень много людей помимо детей, - рассказывает Анна Нефёдова, учитель начальных классов школы № 5 (г.Мурманск). - И так детей  много в классах, а тут ещё и много зрителей. Очень переживала, но  справились с этим волнением.

Одним из победителей конкурса стал Максим Шишов, учитель ОБЖ из мурманской школы № 49. Свой предмет он считает сугубо практическим – учить детей беречь себя и близких - задача важная. Если здесь и решают задачи, то в отличие, например, от алгебры и геометрии, они взяты из жизни и с ними мы сталкиваемся каждый день. Например, как правильно оказать первую помощь,  что делать при ДТП. Стоит подать информацию в чуть более интерактивном виде и внимание детей обеспечено. Тему конкурсного урока  преподаватель ОБЖ выбрал одну из базовых - «Средства индивидуальной защиты».   

- Противогазы мы не мерили, но рассматривали вопрос, какие средства защиты бывают, - рассказывает Максим Шишов, преподаватель  ОБЖ средней школы № 49 (г.Мурманск). – А бывают противогазы двух типов – фильтрующие и изолирующие. Я могу провести полный урок по этой теме. Мне нужно было объяснить детям, что на самом деле, если что-то случиться серьёзное, то противогазы нам никто не раздаст, поэтому нужно пользоваться подручными средствами защиты. На это был сделан акцент.

Учителей школ и воспитателей детских садов поздравил и бывший мэр Мурманска, а сейчас депутат Государственной Думы Алексей Веллер,  который каждую последнюю неделю месяца работает с обращениями граждан в регионе. Алексей Борисович на личном опыте отметил, что местные муниципальные школы нисколько не уступают столичным, а в чём-то даже превосходят.

- Я на своей шкуре испытал отношение детей к нашей системе образования,  - сказал Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ, - потому что семья вместе со мной перебралась в Москву. Вы знаете, что у меня есть две дочери – школьницы. В неплохую школу они пошли, это школа управления делами президента. Но я вам честно скажу, они очень часто по вечерам вспоминают те школы, в которых учились в Мурманске. И здесь им было во многом уютнее, а детей, как известно, обмануть не возможно.

В один день на сцене ДК Кирова подвели итоги и наградили победителей сразу 4 профессиональных конкурсов. Помимо «Педагогических надежд», это «Ступеньки мастерства», «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям». Кроме чисто символических подарков – цветов и дипломов, каждому лауреату полагается денежное вознаграждение.  

- Если мы говорим про педагогические надежды, то упор здесь делается  на проведение соответствующих уроков по той тематике, которая выбрана молодым педагогом, - отметил Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска. - Если мы говорим про тренеров - преподавателей, то мы понимаем, что это идут внеурочные занятия, которые связаны с  системой дополнительного образования детей. «Сердце отдаю детям» - здесь оценивается труд классных руководителей, директоров по воспитательной работе. Абсолютно разные категории участников конкурсов и критерии оценки, но результат один - это вклад в развитие наших детей.

Как и во время знаменитой церемонии вручения премии «Оскар», победители в той или иной номинации до последней минуты не были известны, на сцене организаторы вскрывают конверты и зачитывают имена лучших педагогов, что дарит празднику, а главное многочисленным зрителям и группам поддержки, нескрываемый интерес к происходящему.   

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