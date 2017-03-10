Доисторические насекомые в «вечном ларце» прибыли в музей

Уникальная выставка доисторических насекомых приехала в Мурманск. Первыми посетителями стали маленькие мурманчане, которые поделились своими впечатлениями с журналистами «Арктик-ТВ».

- Мне очень понравилась эта выставка, - говорит Кирилл Лосев, - Много разных насекомых в янтаре. Обычно все боятся насекомых, а тут ты понимаешь, что они тебя не тронут.

- Мне так понравилось! Я тут узнала, что животные, оказывается, могут попадать под капли янтаря, что это жёлтый камень, - делится своими впечатлениями Виктория Папылева. - Мне очень понравился здесь паук с мохнатым туловищем, бабочка и многоножка.

- Восторг, столько эмоций. Все эти жучки, насекомые, здесь их можно разглядеть, - радуется Маргарита Павленко. - В природе-то они летают и летают, их нельзя взять и разглядеть, а тут всё очень красиво.

Эмоции и восторг маленьких посетителей вызвала выставка доисторических насекомых в янтаре. Полудрагоценный камень, который мы привыкли видеть как элемент ювелирных украшений и дизайна, изначально выглядит не так симпатично. Только после промывки и обработки этот камень становится прозрачным и проявляет красоту - от жёлтого, красного до зелёного цвета камня. Россия славится месторождениями янтаря на Балтике, на Урале и в Приморском крае. Уникальность представленных на выставке образцов в том, что возраст некоторых экспонатов достигает 50 миллионов лет.

- Эта выставка приехала к нам из Екатеринбурга, она побывала уже во многих городах страны и, как ни странно, она почему-то выставляется всегда в художественных музеях, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. – На самом деле она подходит более для музеев другой направленности, например, краеведческим. Это доисторическая смола, которая содержит какие-то включения: не обязательно насекомые, могут быть листочки, кусочек или фрагмент цветка. Это всегда делает такие кусочки янтаря дорогими, эксклюзивными.

Оказывается, древесная смола обладает очень привлекательным для этих букашек ароматом. Они летят на запах, но, не ведая о высокой вязкости вещества, попадают в неё навсегда. Некоторые жучки в каплю смолы попадали прямо в полёте.

На выставке можно увидеть и предков современных таракашек и мух, и организмы, которые уже давно вымерли. Обычно подобные находки, а их не более 10% из всей массы добычи янтаря, попадают в руки учёных. Дальше кропотливая работа: определение класса, семейства, отряда\подотряда. Только представьте, возможно, одно из этих насекомых пило кровь доисторического динозавра. Тут же гости выставки узнают, например, что самыми долгожителями среди насекомых остаются тараканы – более 300 миллионов лет они живут на планете. На выставке доисторических насекомых в янтаре можно найти ответы на многие интересные вопросы. Она продлится в художественном музее до 14 марта.