«Доктор луч» засветится 12 февраля

В Мурманске выбирают лучшего врача. В этом году конкурс проводится по специальностям: рентгенология, ультразвуковая диагностика и радиология. За статус лучшего борются 14 участников из медучреждений области. Их результаты оценивают 14 опытных наставников. Традиционно среди заданий: тестирование на знание теории, предзащита профессионального портфолио, решение ситуационных задач.

Первое задание – тестирование. Участники спокойны, лишь смущенно улыбаются под прицелом телекамеры. Ксения Кудяшева в профессии уже 10 лет. Говорит, самое главное, видеть, как пациент с онкологией в итоге выздоравливает. «Мне кажется, что рентгенология – одна из наиболее интересных специальностей, потому что это не узкопрофильная специальность, а достаточно широкая, - рассказывает Ксения Кудяшева, врач-рентгенолог Мурманского областного онкологического диспансера. - Доктору нужно знать не только отдельно лор-болезни или урологию, а весь спектр заболеваний».

Не только опыт и знания, но и умение контактировать с людьми. Далеко не все пациенты вежливы и терпеливы. Анна Ромашкина, врач-рентгенолог в третьей городской поликлинике, замечает: одна из особенностей её работы заключается в том, что общаться с посетителями приходится редко. «Работаем, в основном, со снимками. Если нам что-то необходимо, например, какое-то дообследование, или уточнение информации, тогда мы либо приглашаем пациента, чтобы у него что-то уточнить, либо запрашиваем документы», - рассказывает Анна Ромашкина, врач-рентгенолог отделения лучевой и функциональной диагностики ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3».

Оценивать участников конкурса предстоит опытным наставникам – их в конкурсе 14. Многие посвятили медицине более 20 лет. По их мнению, высшего балла наверняка достойны все претенденты, но важно и то, что трудно оценить специалиста только баллами. «Для меня важно, чтобы люди любили свою профессию и полностью ей отдавались, - считает Ирина Федоренко, заведующая отделением ультразвуковой и эндоскопической диагностики ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр». - Это всегда чувствуется в любом выступлении».

Елена Астапкович, представитель оргкомитета областного конкурса «Доктор Луч», отмечает: «Наставники необходимы для того, чтобы оценить практические и теоретические знания участников конкурса. Сегодняшний этап – тестирование, решение ситуационных задач и предварительная подготовка к выполнению профессионального портфолио, публичная защита которого состоится 22 января в день полуфинала».

Областной конкурс профмастерства врачей лучевой диагностики и лечения – уже седьмой медицинской тематики. Каждый раз организаторы стараются внести в него что-то новое. Имя победителя, получившего статус «Доктор луч» назовут 12 февраля на официальной церемонии награждения.