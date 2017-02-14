Дом молодёжи превращается в детский центр благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга»

Помещение, где раньше располагался Дом молодёжи «Мистер Пинк», передано благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга». Пустующие площади со дня на день начнут ремонтировать. Уже решено, что это будет новый детский развивающий центр. Сегодня глава Мурманска и многодетный отец Дмитрий Филиппов, мэр Мурманска, встретился с общественниками и обсудил грандиозные планы.

Со слов благодарности началась встреча главы Мурманска Дмитрия Филиппова с общественниками. Благотворительная организация многодетных семей и детей инвалидов «Радуга» существует без малого 30 лет. Всё это время волонтеры ютились в небольшом подвальном помещении. Но в скором времени общественники переедут в новое здание.

- Город предоставил льготные условия для аренды, но средств для ремонта помещений пока нет, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. – Но проблему эту мы решим, каким способом, пока не ясно, но мы решим её обязательно!

Раньше в этом помещении располагался креативный Дом молодёжи «Мистер Пинк», где впервые заработала «Школа кино» и начали проводить фестиваль школьных игр КВН. Но два года назад его закрыли. О былом творчестве напоминают лишь разукрашенные стены. Впрочем, если общественники воплотят свою идею в жизнь, то здесь станет ещё ярче и зазвенят детские голоса.

- Мы хотим здесь организовать центр временного пребывания детей, - рассказала Маргарита Абдурахманова, председатель общественной организации «Радуга». - У нас есть направление для молодых инвалидов, называется «Северное сияние», чтобы они не были брошенными, чтобы не ходили по подвалам, не нюхали клей. Развивать, творить, созидать будем в этом помещении.6

Часть ремонтных работ уже выполнена. Общественники своими силами заменили трубы и электропроводку. Помимо косметического ремонта помещений, необходимо соблюсти требования для пребывания здесь инвалидов - установить поручни и пандусы. Впереди много работ, но при поддержке городской администрации и предпринимательского сообщества в скором будущем в Мурманске может появиться новый детский центр.