Дорожные полицейские подвели неутешительные итоги операции «Нетрезвый водитель»

Очередной этап операции проводилась в Мурманске в минувшие выходные. Результат – почти 400 нарушений ПДД, 10 водителей задержаны с признаками опьянения.

53-хлетний мужчина был задержан инспекторами на выезде из областного центра. В ходе проверки сотрудники ДПС установили: водитель «Волги» ранее уже был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако, лишение прав не удержало его от очередной поездки в нетрезвом виде. Теперь в отношении северянина возбуждено уголовное дело.

Впервые с момента создания Управления войск национальной гвардии в Мурманской области участие в операции приняли бойцы ОМОНа. Всего на дорогах областного центра в выходные дни вместе со 110 сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД дежурили 20 бойцов ОМОНа.