Мурманскстат собирается «заглянуть» в наши кошелькиПРОЩЕ ГОВОРЯ: Где рождаются молодые предприниматели в Мурманской области?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»17.01.17 13:30

Дорожные рабочие во время уборки снега «спотыкаются» о машины мурманчан

Городские власти напоминают жителям Мурманска, что в областном центре действует график уборки дорог от снега. Ознакомиться со списком улиц, где пройдут работы, проще всего на сайте горадминистрации. Так же эта информация публикуется почти во всех местных средствах массовой информации. Но многочисленные предупреждения игнорируются многими автомобилистов, которые оставляют машины на обочинах, что мешает расчистке дорог.

Из-за припаркованных на обочинах дорог транспортных средствах специалистам Управления дорожного хозяйства приходится по нескольку раз возвращать спецтехнику и сотрудников на одни и те же места, чтобы убрать снег. Это значительно замедляет процесс очистки дорог Мурманска от снега и наледи.

Одна из улиц, где автомобилисты игнорируют предупреждения рабочих, - улица Аскольдовцев. Транспортные средства на обочинах здесь горожане паркуют и днём и ночью, так что уборку в этом месте владельцы личных авто срывают уже не первый раз. Если автомобиль припаркован без нарушений, то убрать его с проезжей части не представляется возможным. Не могут помочь коммунальщикам и сотрудники ГИБДД. Снегоуборочная техника работает на магистралях в две смены, всего на дороги каждый день выходит около 170 единиц спецтехники.

- После наших просьб, кто-то вышел из домов, убрали свои машины, а кто-то нет, - рассказывает Галина Бальбус, заместитель директора Управления дорожного хозяйства г.Мурманска. – Естественно, качественная уборка здесь не была произведена.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 287 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Четвертая власть». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар снизился почти на 21 копейку, евро подрос почти на 6 копеекКурс валюты чутко реагирует на цену «чёрного золота»-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХКоммунальная вонь на Генералова, или Бездействие коммунальщиков заставляет мурманчан покидать родной домПлановые отключения в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения