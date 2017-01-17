Дорожные рабочие во время уборки снега «спотыкаются» о машины мурманчан

Городские власти напоминают жителям Мурманска, что в областном центре действует график уборки дорог от снега. Ознакомиться со списком улиц, где пройдут работы, проще всего на сайте горадминистрации. Так же эта информация публикуется почти во всех местных средствах массовой информации. Но многочисленные предупреждения игнорируются многими автомобилистов, которые оставляют машины на обочинах, что мешает расчистке дорог.

Из-за припаркованных на обочинах дорог транспортных средствах специалистам Управления дорожного хозяйства приходится по нескольку раз возвращать спецтехнику и сотрудников на одни и те же места, чтобы убрать снег. Это значительно замедляет процесс очистки дорог Мурманска от снега и наледи.

Одна из улиц, где автомобилисты игнорируют предупреждения рабочих, - улица Аскольдовцев. Транспортные средства на обочинах здесь горожане паркуют и днём и ночью, так что уборку в этом месте владельцы личных авто срывают уже не первый раз. Если автомобиль припаркован без нарушений, то убрать его с проезжей части не представляется возможным. Не могут помочь коммунальщикам и сотрудники ГИБДД. Снегоуборочная техника работает на магистралях в две смены, всего на дороги каждый день выходит около 170 единиц спецтехники.

- После наших просьб, кто-то вышел из домов, убрали свои машины, а кто-то нет, - рассказывает Галина Бальбус, заместитель директора Управления дорожного хозяйства г.Мурманска. – Естественно, качественная уборка здесь не была произведена.