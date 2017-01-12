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День за днём с «Арктик-ТВ»12.01.17 19:30

Доживёт ли ледяная сказка на Семёновском озере до весны?

Замершие скульптуры, светящиеся в тёмное время суток, теперь радуют горожан на Пяти Углах, на улице Воровского, в Первомайском округе в районе 101 дома на Кольском проспекте и в зоне отдыха на  Семёновском озере.

Героев мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» любят дети и взрослые третий десяток лет. Теперь забавные персонажи перекочевали из анимационной ленты прямо на берег Семёновского озера. Гангстеры, матросы Лом и Фукс и конечно же знаменитый капитан!

Все ледяные скульптуры оснащены светодиодными лентами и подсвечены разноцветными прожекторами. Многие мурманчане фотографируются со сказочными фигурами: фотолюбители  фотографируют родных на мобильные телефоны, профессионалы приходят сделать исторические снимки для летописи города.

Ещё одна достопримечательность, приковывающая внимание горожан – это ледяная горка высотой 2,5 метра. Длина ската - мечта любого ребёнка  - целых  25 метров, примерно столько, например, расстояние чащи  в бассейне «Авангард».

Но, похоже, от радости поёт в груди далеко не у всех мурманчан, некоторые северяне или гости города вносят свои коррективы в ледяные фигуры. Случаи вандализма, к сожалению, проявились быстро после того как только были установлены скульптуры.  «Сломали уже две ручки на штурвале у скульптуры Врунгеля, - с сожалением рассказывает Александр Накай, директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы». - Мы даже подходили разбираться по этому случаю. Оказалось, что одна мамочка подсадила ребёнка 6 лет, который подергал их, переборщил свои силы. Люди постарше, после приёма горячительных напитков пытаются обязательно пролезть в окно скульптурной группы, пытаются пролезть всем телом. Мы гоняем их, разбираемся, объясняем, что это же сделано для людей, чтобы это дольше простояло и радовало нас».

 

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