Дружинникам говорят спасибо

17 народных дружин, 8 правоохранительных общественных объединений, а это почти 300 добровольцев, помогают полиции Мурманской области.

Поскорее оформить ДТП, не задерживать его участников и инспекторов теперь стало возможным. Когда в аварии нет пострадавших, на помощь правоохранителям приходят народные дружинники. Добровольцы составляют схему ДТП, фотографируют место происшествия.

- Участники ДТП, которым мы оказываем помощь, экономят своё время, так как мы быстро оформляем документы, - говорит Евгений Шумский, руководитель и председатель специализированной народной дружины «Заполярье». - Они передаются в ГАИ, где участники ДТП получают все необходимые процессуальные документы. Мы ликвидируем пробки, которые образуются на месте происшествия.

Народный дружинник – это общественное движение возродилось в Россию в апреле 2014 года благодаря федеральному закону, нацеленного обеспечить доверие и поддержку граждан правоохранителям.

- Граждане нам оказали помощь в охране общественного порядка, - отметил Сергей Липовецкий, начальник УОООПиВОИВ, полковник полиции. – Они принимали участие в проведении более чем в 90 общественно-значимых мероприятий, в том числе на постоянной основе они участвовали вместе с сотрудниками полиции в охране общественного порядка при повседневном несении службы, а также при проведении отдельных рейдовых мероприятий.

Польза от дружинников неоценима. Принимают туда на добровольной основе, главное условие – возраст более 18 лет.