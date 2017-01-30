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День за днём с «Арктик-ТВ»30.01.17 13:30

ДТП с медведем – дополнительные расходы и хлопоты

Сотрудники Мурманской природоохранной прокуратуры просят водителей быть особенно внимательными на дрогах, на проезжую часть могут неожиданно выбежать животные.

В прошлом году в области произошло 9 ДТП с участием жителей леса. Чаще всего под колеса автолюбителей попадают лоси, столкновение с которыми чревато не только разбитым транспортным средством, но крупным штрафом, который водителю придётся заплатать из своего кармана.

Согласно законодательству, граждане причинившие вред объектам живого мира или среде их обитания, обязаны возместить ущерб добровольно или по решению суда. Так, столкновение на трассе с сохатым, не считая средств затраченных на ремонт автомобиля, обойдется владельцу транспортного средства в 40 тысяч рублей, а гибель медведя - в 30 тысяч. Выплачивать штраф из собственного кармана придётся и в том случае, если такого рода ущерб не покрывает страховка.

Чтобы оформить документы, так же как и при обычном ДТП, необходимо вызвать инспекторов дорожно-патрульной службы, а после сообщить о случившимся в профильное министерство, но нередко, чтобы избежать ответственности водители скрываются с места происшествия. В этом случае найти виновника не так-то просто.

- В 2016 году у нас были зафиксированы четыре случая в районе Оленегорска, и в Печенгском районе, - отметил Сергей Глебов, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора. - В районе Апатитов были два случая. В этих районах водителям необходимо быть предельно осторожными и аккуратными. 

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