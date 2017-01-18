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День за днём с «Арктик-ТВ»18.01.17 19:30

Душу вместе с телом нам очистит холодная крещенская вода

В ночь с 18 на 19 января многие мурманчане собираются окунуться в проруби. Праздник Крещения Господня - одно из самых узнаваемых церковных событий, желающих совершить омовение в областном центре из года в год становится всё больше. Чтобы ночное купание прошло без происшествий, купели и места рядом с ними подготавливают заранее. Сегодня водолазы обследовали дно проруби на Семёновском озере.

Водоёмы в черте города - места непредсказуемые. На дне озера могут покоиться вещи самые неожиданные и, иногда, небезопасные. Водолаз Алексей Алексеев отправляется исследовать дно купели, чтобы в период массовых крещенских купаний жителей Мурманска в воде не ждали неприятности.

После непродолжительной прогулки по дну Алексей делает ещё одно контрольное погружение и выходит на сушу. В этом году улов небольшой: несколько палок, обрывки шлангов, чей-то шлёпанец, ключи от автомобиля и, наконец, лом для расчистки льда. Потенциально опасных предметов в воде не осталось. Люди стали культурней, стараются не мусорить и тщательней следят за личными вещами. Раньше находки были куда интересней и многочисленней.

- Мы здесь и двуручную пилу доставали. Пила была старая, - вспоминает Алексей Алексеев, спасатель мурманского спасательного отряда. - Ножи доставали. Бывало, что и драгоценности, которые кто-то терял во время отдыха на воде. Попадаются тапочки, пустые бутылки, банки-склянки, проволока.

Подводный мусор - не единственная опасность, поджидающая желающих искупаться зимой. Спасатели предупреждают, что незакалённым людям перед прыжком в прорубь следует тщательно оценить состояние своего организма. Такие нагрузки показаны не всем. Чтобы наверняка избежать неприятностей, для новичков сделали отдельную купель.

- В этом году мы впервые сделали дополнительную, вторую, купель. Она снижает риски чрезвычайных ситуаций, безопасность обеспечивает людей на водных объектах, - рассказывает Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Мурманска. - Там глубина всего полтора метра, а настил из досок сделан.

Кроме того городские службы тщательно расчистили территорию вокруг проруби, провели замеры толщины льда и посыпали дорожки песком. Также рядом с домиком «моржей» установили большую отапливаемую палатку для переодевания. Вместить она сможет около 50 человек. Предварительно сотрудники администрации города предполагают, что к купели придут от полутора до трёх тысяч мурманчан.

За безопасностью проследят спасатели и сотрудники полиции. Также рядом с прорубью будут дежурить медики.

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