Две новые линии электропередач планирует возвести Колэнерго в Мурманске

Затраты на строительство составят более 43 миллионов рублей.

Подрядчик на выполнение проектно-изыскательных работ уже определён. Сейчас разрабатываются основные технические решения будущего строительства, производится расчёт режимов работы сети 110-150 кВ и токов короткого замыкания, определены трассы проектируемых линий электропередач, ведутся геодезические изыскания.

Вся деятельность осуществляется в соответствие требованиям контролирующих ведомств – правового соответствия использования земельных участков. Данный проект обеспечит электроснабжение объектов в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».