Двух молодцов, укравших жёсткий диск в магазине, разыскивает полиция

Уголовный розыск отдела полиции № 1УМВД России по г.Мурманску разыскивает двух молодых человек, которые в начале февраля 2017 года в одном из магазинов областного центра похитили жёсткий диск.

Разыскиваются: один молодой человек на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы короткие тёмные. Был одет в кепку чёрного цвета, куртку чёрного цвета с капюшоном с логотипом «Найк» слева на уровне груди, джинсы светло-синие; носит мужскую чёрную сумку через плечо. Второй молодой человек на вид 20-25 лет, плотного телосложения, рост 165-170 см, волосы светлые короткие. Был одет в кепку синего цвета, кофту чёрного цвета с логотипом «Найк» слева на уровне груди, спортивные штаны серого цвета, чёрные кроссовки.

В случае наличия информации о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску по телефонам: дежурной части 8 (8152) 40-76-10 или 02. Конфиденциальность гарантируется.