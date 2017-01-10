Едем встречать Солнце
40 дней полярной ночи подошли к концу. Мурманск готовится к встрече солнца. Впервые светило можно будет увидеть уже в среду, 11 января. По традиции, заведённой мурманским активистом-общественником Александром Пютсепом, горожане первые золотые лучи над горизонтом увидят на солнечной горке под Мурманском.
Чай, морошка и хорошее настроение - постоянные спутники традиционной встречи Солнца в Мурманске. В день, когда на нашей широте после 40 дней полярной ночи можно увидеть первые лучи солнца, жители столицы Заполярья устраивают паломничества на Солнечную горку. На высоте
- В своё время мурманчанин Александр Пютсеп проявил эту инициативу, администрация Мурманска поддержала её, - рассказывает Татьяна Печкарёва, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Завтра мы будем с мурманчанами встречать Солнце. Администрация Мурманска взяла на себя организационные мероприятия, поэтому все желающие жители города смогут от остановки «Автопарк» в 11.30 в комфортабельном автобусе доехать к месту проведения нашей акции.