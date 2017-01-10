Едем встречать Солнце

40 дней полярной ночи подошли к концу. Мурманск готовится к встрече солнца. Впервые светило можно будет увидеть уже в среду, 11 января. По традиции, заведённой мурманским активистом-общественником Александром Пютсепом, горожане первые золотые лучи над горизонтом увидят на солнечной горке под Мурманском.

Чай, морошка и хорошее настроение - постоянные спутники традиционной встречи Солнца в Мурманске. В день, когда на нашей широте после 40 дней полярной ночи можно увидеть первые лучи солнца, жители столицы Заполярья устраивают паломничества на Солнечную горку. На высоте 305 метров над уровнем моря в этот день проходит настоящий, пусть и кратковременный, праздник. Несмотря на то, что безоблачным первый день конца полярной ночи выдаётся редко, с сопки мурманчане гарантированно спускаются с улыбками на лицах. Не станет исключением и 2017 год. Завтра, 11 января, администрация Мурманска приглашает всех желающих на встречу с первыми в этом году лучами полярного солнца. Бесплатные автобусы к Солнечной горке из Мурманска будут отходить в 11.30 от остановки «Автопарк».

- В своё время мурманчанин Александр Пютсеп проявил эту инициативу, администрация Мурманска поддержала её, - рассказывает Татьяна Печкарёва, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Завтра мы будем с мурманчанами встречать Солнце. Администрация Мурманска взяла на себя организационные мероприятия, поэтому все желающие жители города смогут от остановки «Автопарк» в 11.30 в комфортабельном автобусе доехать к месту проведения нашей акции.