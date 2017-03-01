Элементы уличного освещения города требуют ухода и бережного отношения

Фонари и светильники на детских площадках и скверах города не только создают хорошее настроение мурманчанам, где большую часть зимы на улицах темно. Освещение – это ещё и вопрос безопасности. Сегодня специалисты городских служб устранили неисправность фонарей на площадке возле памятника Ждущей.

Уличное освещение парков, скверов, детских площадок, яркие гирлянды и световые композиции – незаменимые атрибуты зимнего Мурманска. Это не только обеспечивает безопасность, но и определяет качество жизни людей. Все источники света подключены к городской системе «Каскад». На едином пульте согласно графику происходит включение и отключение фонарей.

Несколько светильников, расположенных возле памятника Ждущей, накануне перестали работать. «В светодиодном светильнике для подсветки детской площадки вышел из строя блок питания, - рассказывает Валентин Воеводин, инженер-энергетик ООО «Энергоконтроль». - За последние несколько месяцев это произошло в первый раз.

Но нередко причиной того, что фонари и светоконструкции не работают, становятся вандалы. «Мы планируем везде установить камеры видеонаблюдения, - сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», - где у нас есть световые конструкции. Но на это нужны деньги, их надо предусмотреть в городском бюджете. Поэтому работы будут вестись постепенно, так как охрану невозможно везде поставить. Да и дорогое это удовольствие.

Сотрудники городских служб в очередной раз напоминают, что не стоит забывать о необходимости бережного отношению к своему городу, об ответственности, которая грозит вандалам и хулиганам за порчу муниципального имущества.