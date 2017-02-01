Ёлку убирают, а ледовые скульптуры сохранят до весны

Главная городская ёлка радовала жителей и гостей Мурманска почти два месяца. Праздники прошли и специалисты начали демонтаж конструкции вечнозелёного дерева. Тем же, кто не хочет расставаться с новогодним настроением, спешим заверить, большинство световых украшений, установленных на улицах и в центре Мурманска, убирать пока не собираются. По заверениям представителей администрации, ещё как минимум месяц простоят и ледяные скульптуры.

Герои сказок, снежные лабиринты и горки установлены в каждом из районов города и благодаря пристальному ежедневному уходу, почти без последствий выдерживают все капризы погоды.

Несмотря на оттепели, сильный ветер и снегопады, ледяные скульптуры, сделанные пермскими мастерами, до сих пор выглядят более чем достойно. Всё это благодаря ежедневному контролю со стороны специалистов, которые не ленятся ухаживать и за территорией вокруг, и за самими фигурами. Больше всего неудобств рабочим доставляют перепады температур, из-за которых приходится отключать диодную подсветку, иначе хрупкий материал разрушится значительно быстрее. А вот что касается вмешательства посетителей, то жители и гости Мурманска в этот раз к произведениям искусства отнеслись более трепетно, чем обычно.

- Мне кажется, что люди услышали наши призывы к бережному отношению к ледовой красоте, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Люди понимают, что это сделано для них. Выходят, катаются - от мала до велика. Приходят, фотографируются…

Возможно, дело не только в изменившемся отношении северян, но и охране, которая круглые сутки сторожит хрупкие арт-объекты. Больше всего представители администрации города переживали за ледяные горки. Впрочем, они довольно успешно пережили испытания. Даже днём сюда приходят посетители и с большим удовольствием катаются на санках, ледянках и ватрушках.

Благодаря скульптурам и иллюминации, украшающей город, можно представить, что новогодние праздники всё ещё продолжаются и это, несмотря на то, что уже сейчас с улиц Мурманска начинают убирать символы Рождества. Дошла очередь разобрать и главную городскую ёлку. Демонтаж конструкции, уже ведётся.

Напомним, официально пушистую красавицу окрыли в начале декабря, в этом году она была оформлена оригинальными игрушками, созданными по мотивам мультфильма «Щелкунчик». Что же касается ледяных скульптур то они, по заверениям специалистов, могут простоять и до конца марта.