Энергетики, отмечая профессиональный праздник, готовятся к усиленному дежурству в праздничные дни

В самый короткий день в году, день зимнего солнцестояния, отмечается профессиональный праздник работников энергетической промышленности. 50 лет назад день принятия государственного плана электрификации стал официальным праздником для тех, кто обеспечивает теплом и светом жителей России.

Второкурсники колледжа имени Момота на котельную «Северная» пришли впервые. Сегодня в стенах учебного заведения они получают сразу три рабочих специальности, вопрос, какая из них станет делом всей жизни, определит профессиональный путь студентов. Со сложным производством теплоэнергетического объекта студентов знакомит инженер Владимир Веденеев.

- Работа теплоэнергетика очень интересная. Я работаю уже больше 20 лет, тоже пришёл сюда молодым парнем, втянулся, - рассказывает Владимир Веденеев, инженер по технической эксплуатации АО «МЭС».

Владимир, как и многие сотрудники, начинал работать ещё в «ТЭКОСе», прежде крупном тепловом предприятия города. Его трудовая история началась в далеком 1965 году, когда в Мурманске построили котельную «Северная». О том, что тогда она была угольной, а не мазутной, знают сегодня разве что ветераны.

- Если вы сейчас зайдёте в цех, то там чистота и порядок, - рассказывает Людмила Шорохова. - А раньше там были и пыль угольная, и, конечно, работа более трудная.

В двухтысячные эпидемия банкротства коснулась многих предприятий, «ТЭКОС» оказался не исключением. Но сами котельные и персонал удалось сохранить. С 2011 года арендатором тепловых компаний-банкротов в регионе стал «Мурманэнергосбыт», созданный по решению правительства области.

- Те котельные, которые к нам вливаются, подстраиваются под нас. Мы стараемся, чтобы люди были обеспечены всем необходимым, получали вовремя зарплату, - рассказывает Сергей Чумак, главный инженер АО «МЭС», - чтобы получали вовремя инструменты, чтобы был сформирован вовремя нормативный запас топлива.

Сегодня в «Мурманэнергосбыте» работают около 3000 работников, 44 котельных, тепловые и электрические сети. Сегодня коллектив обеспечивает теплом больше половины Мурманской области. Именно масштабы и стабильность, считают в компании, должны привлечь к ним молодые кадры.

Полноценная производственная практика – лучший способ воспитать будущего работника. Эффект ждут и от программы «Стажёр», которую сегодня разрабатывают в компании. А пока энергетики готовятся к испытанию морозами и новогодними каникулами – запасаются топливом и формируют ремонтные бригады, которые будут дежурить в праздничные дни.