Если есть горячее сердце, то и морозы нипочём!

Мурманчане в очередной раз показали, что тёплые отношения сильнее ненастной погоды. В городе состоялась акция «Мурманск зажигает сердца». Около сотни горожан пришли в День святого Валентина на центральную площадь, чтобы необычным образом признаться в любви друг другу и городу.

Вечером 14 февраля погода в Мурманске оказалась не самой благоприятной. Тем не менее, сильный ветер и снег с градом не смогли воспрепятствовать ежегодной акции «Мурманск зажигает сердца». На главной площади города собралось около сотни человек.

- Как вы видите, с погодой нам сегодня немножко не повезло. Но очень хочется верить, что Мурманск воспользуется возможностью признаться в любви своим вторым половинкам, - говорит Леонид Мостовой, директор муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи». - Это шанс в очередной раз признаться своим жёнам, любимым женщинам в любви.

На флешмоб мурманчане пришли с воздушными шарами и фонариками. Горожане выстроились в форме сердца, зажгли фонари и затем отпустили шары в небо. Задача в обычную погоду - элементарная, усложнилась из-за шквального ветра. Тем не менее, жители города чувство юмора и присутствия оптимизма не теряли.

- Несмотря на непогоду, настроение у нас просто отличное, - говорят участники акции Николай Паршин и Ксения Власова.

На площади Пять Углов можно было признаться в любви и пригласить друг друга на танец. Этим воспользовались Вениамин и Ангелина. Молодые люди вместе уже полтора года и суровая в этом году мурманская зима их не пугает.

- Сначала было достаточно тепло, но когда всё началось, внезапно похолодало, - рассказывают Вениамин Богданов и Ангелина Стеблицова. – А так как мы друг друга сильно любим, то мы решили, что это праздник как бы для двоих, чтобы лишний раз признаться друг другу в любви, сказать приятные слова, увидеться с единомышленниками.

А погреться в День святого Валентина можно было в тёплой и уютной обстановке «Деликафе», расположенном в отеле «Азимут». Каждого, кто сделал в этот день селфи на его фоне или выложил в интернет фото сердца на фасаде отеля, ждала скидка в 14%.

- Всех тех, кто выложит фото сердца, светящееся на фасаде отеля, либо селфи на фоне фасада отеля и не забудет при этом приложить хештег #azimutmurmansk или #azimuthotels в социальных сетях, ждёт в нашем кафе скидка 14% или шанс выиграть романтические выходные в нашем отеле, - рассказывает о необычной акции Елена Мосийчук, генеральный менеджер отеля «AZIMUT» Мурманск.

Финалом дня всех влюблённых в центре города стало огромное сердце из светящихся окон, появившееся на фасаде Арктики. Акция «Мурманск зажигает сердца» состоится и в следующем году. Организаторы уверены, что людей она соберёт ещё больше. Ведь теплоту своих сердец, согревающую даже в самую ненастную погоду, мурманчане уже доказали на деле.